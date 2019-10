LIVE Armenia-Italia Under21 | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | azzurrini obbligati

Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca di Irlanda-Salve a tutti e benvenuti alladi, match valido per leaglidi. Al FFA Academy Stadium di Yerevan, gliallenati da Paolo Nicolato sono chiamati alla vittoria per avvicinarsi all’Irlanda in testa al girone. Nello scontro diretto di Dublino la nostra Nazionale non è andata oltre lo 0-0 proprio contro gli irlandesi e ora bisognerà trovare i tre punti per portarsi ad un successo di distanza dai Verdi (con una partita in più da giocare). L’si affida a giocatori di grande qualità, a partire da Patrick Cutrone, al primo anno in Premier League con la maglia del Wolves, e Andrea Pinamonti, punta del Genoa che ha dimostrato di avere la stoffa del campione, a cui va ad aggiungersi l’esperienza di Manuel Locatelli, ...

Laurezio : L'Italia Under 2 1ha bisogno dei tre punti per il cammino di qualificazione ad Euro 2021 - StadioSport : Armenia Under 21-Italia Under 21, Diretta Streaming Live, 3°giornata qualificazione Euro 2021, 14-10-2019 -… -