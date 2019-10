LIVE Armenia-Italia 0-1 Under21 | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | gli azzurrini

LIVE Armenia-Italia 0-1 Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : azzurrini a caccia del raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74′ PELLEGRINI! Sul cross di Sottil Pellegrini anticipa tutti ma spara alle stelle da ottima posizione. 72′ Prima sostituzione per l’Armenia: Misakyan al posto di Nahapetyan. 70′ Bella azione sull’out di destra di Sottil, palla per Scamacca che viene murato al momento del tiro. 66′ CUTRONEEE!! Bellissima giocata in area del nostro attaccante, poi il sinistro ...

46′ Iniziata la ripresa con gli stessi 22 in campo! 45′ Finito il primo tempo senza recupero, Armenia-Italia 0-1. 41′ Adjapong sguscia via sulla destra, tiro-cross che non impensierisce l'estremo difensore avversario. 39′ SCAMACCA SBAGLIA A PORTA VUOTA! Numero di Pellegrini sulla fascia, cross al centro sul quale Scamacca arriva e non riesce a spingere in ...

45′ Finito il primo tempo senza recupero, Armenia-Italia 0-1. 41′ Adjapong sguscia via sulla destra, tiro-cross che non impensierisce l'estremo difensore avversario. 39′ Scamacca SBAGLIA A PORTA VUOTA! Numero di Pellegrini sulla fascia, cross al centro sul quale Scamacca arriva e non riesce a spingere in rete da due passi. 36′ BICHAKHCHYAN! Punizione ben battuta ...

20′ GOOOOOOOOOL ITALIA!! Numero sulla fascia di Sottil che crossa bene al centro e trova l'inserimento puntuale di Scamacca, il quale di testa trafigge Aslanyan per lo 0-1. 19′ Cutrone si gira in un attimo dal limite ma il suo destro è abbastanza lento e trova la risposta del portiere armeno. 17′ Il ritmo della partita è basso, l'Italia deve metterci maggiore ...

1′ PARTITI! Primo possesso per l'Italia. 18:28 Arrivato il momento degli inni nazionali, a partire da quello di Mameli. 18:25 Mancano pochi attimi al calcio d'inizio, tutto pronto per cominciare. 18:20 Sarà assente Moise Kean: l'attaccante ex Juventus ha rimediato un rosso ingenuo giovedì contro l'Irlanda, lasciando la squadra in inferiorità numerica negli ultimi ...

18:20 Sarà assente Moise Kean: l'attaccante ex Juventus ha rimediato un rosso ingenuo giovedì contro l'Irlanda, lasciando la squadra in inferiorità numerica negli ultimi minuti di gioco. 18:15 I favori del pronostico per il match odierno pendono sicuramente dalla parte dell'Italia, ma la sfida è da prendere con le pinze perché le insidie sono sempre dietro l'angolo, ...

18:10 Gli azzurrini allenati da Paolo Nicolato sono obbligati a vincere oggi per avvicinarsi all'Irlanda in testa al girone: i Verdi al momento hanno 6 punti di vantaggio ma hanno disputato due partite in più. 18:06 Chance dal primo minuto anche per Sottil: il laterale viola non sta trovando spazio ultimamente con la propria squadra, ma ha più volte dimostrato di avere un grandissimo ...

Cronaca di Irlanda-Italia Under21 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Armenia-Italia, match valido per le Qualificazioni agli Europei 2021 di Under21. Al FFA Academy Stadium di Yerevan, gli azzurrini allenati da Paolo Nicolato sono chiamati alla vittoria per avvicinarsi all'Irlanda in testa al girone. Nello scontro diretto di Dublino la nostra Nazionale non è andata oltre lo ...

Armenia-Italia 1-1 LIVE - Belotti si divora il vantaggio : fine primo tempo! : EURO 2020 – L'Italia per chiudere il discorso qualificazione, l'Armenia per sperare nel secondo posto. E' questa la cruda analisi della gara che vedrà impegnata la Nazionale di Roberto Mancini a Yerevan. Gli azzurri arrivano a punteggio pieno alla trasferta. Vittorie contro Finlandia, Liechtenstein, Grecia e Bosnia. Armenia che ha conquistato 6 punti e si trova al terzo posto dietro ai finnici. Tra le fila degli ...

Armenia-Italia 1-0 LIVE - Karapetyan porta avanti i padroni di casa! : EURO 2020 – L'Italia per chiudere il discorso qualificazione, l'Armenia per sperare nel secondo posto. E' questa la cruda analisi della gara che vedrà impegnata la Nazionale di Roberto Mancini a Yerevan. Gli azzurri arrivano a punteggio pieno alla trasferta. Vittorie contro Finlandia, Liechtenstein, Grecia e Bosnia. Armenia che ha conquistato 6 punti e si trova al terzo posto dietro ai finnici. Tra le fila degli ...

LIVE Armenia-Italia 1-0 : Karapetyan buca subito Donnarumma : L'Italia della "gestione" Mancini a Yerevan sfida l'Armenia e va a caccia del quinto successo di fila. Gli azzurri, infatti, guidano il girone di qualificazione alla fase finale...

LIVE Armenia-Italia 0-0 : tridente Belotti-Bernardeschi-Chiesa : L'Italia della "gestione" Mancini a Yerevan sfida l'Armenia e va a caccia del quinto successo di fila. Gli azzurri, infatti, guidano il girone di qualificazione alla fase finale...

Le probabili formazioni di Italia-Armenia – La presentazione di Italia-Armenia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Armenia, match valido per la quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Sul rettangolo di gioco dello Stadio 'Vazgen Sargysan' di Yerevan gli uomini di Roberto Mancini sfideranno gli armeni con la voglia di imporsi e rafforzare il ...

A Jerevan, in casa dell'Armenia, riprende il cammino della Nazionale italiana di calcio, che oggi, giovedì 5 settembre, alle ore 18.00 italiane è attesa da una sfida molto importante sul cammino che porta agli Europei del 2020. La selezione di Roberto Mancini è chiamata ad un importante successo esterno. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l'orario di Armenia-Italia, gara valida per le Qualificazioni agi ...