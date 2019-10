L’Italia sospenderà la vendita di armi alla Turchia

Fonte : wired

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Recep Tayyip Erdogan in visita in Italia (foto: Alessandra Benedetti/Corbis via Getty Images) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto che nelle prossime ore firmerà un decreto per bloccare l’export diitaliane in, sulle orme di quanto già fatto da altri cinque paesi europei: Francia, Germania, Norvegia, Paesi Bassi e Finlandia. Il governo italiano ha preso questa decisione perché è contrario all’intervento militare contro i curdi nel nord della Siria al quale Ankara ha dato il via una settimana fa, e lo stopdelleè un tentativo di ostacolarlo, esercitando pressione a livello internazionale. L’annuncio del titolare della Farnesina arriva peraltro nello stesso giorno in cui il Consiglio dell’Unione europea ha disapprovato all’unanimità l’operazione militare. Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan non ha ancora ...

