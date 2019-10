L' ipocrisia dello stop alle armi alla Turchia | Ne hanno già abbastanza per

Fonte : today

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Mascherata da operazione anti terroristica l'esercito turco fa strage delle milizie curde sprovviste di artiglieria e...

matteofanelli86 : #ItaliaGrecia, dalla Tevere i ragazzini delle scuole calcio cantano più volte 'chi non salta è della Grecia' (non F… - CoglioneIo : @BNorcino @matteosalvinimi @Mezzorainpiu Chiedo a te se questo bastardo sia da sopprime oppure no; questo è il risu… - alessan75912589 : @Corriere L’ipocrisia dello Stato !Da una parte ti vendo le sigarette dall’altra ti curo con il ricavato delle vendite -