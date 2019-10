“Linciato dalla folla” Attimi di terrore per Filippo Roma | è successo alla storica Iena

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Non ha mai negato di essere abbastanza vicino all’idea dei 5 stelle, inviato storico de Le Iene. Non l’ha mai negato e per questo ha sempre cercato di denunciarne eventuali magagne, proprio come dovrebbe fare chiunque tenga a qualcosa. Ma per i tifosi grillini non è così: e al suo arrivosuper festa di Italia 5 Stelle, la situazione è precipitata all’arrivo de La: “venduto, venduto”, hanno urlato gli attivisti. Un vero e proprio parapiglia, quindi, tra militanti e giornalisti a Italia 5 Stelle. Il sindaco di, al suo arrivo, è stata subito fermata da decine di giornalisti e attivisti, con i secondi che tentavano di impedire ai primi di fare domande.La sicurezza ha quindi scelto di portare la Raggi nel retropalco per evitare che la situazione peggiorasse. “È stato un vero e proprio tentativo di linciaggio, di manzoniana memoria direi”. Così, ...

Bardamu_x : RT @EmeParonzini: Un inviato delle Iene per poco non viene linciato dalla base grillina, nel silenzio di chi ha fatto passare qualche fisch… - PaoloProsdocimi : RT @EmeParonzini: Un inviato delle Iene per poco non viene linciato dalla base grillina, nel silenzio di chi ha fatto passare qualche fisch… - EmeParonzini : Un inviato delle Iene per poco non viene linciato dalla base grillina, nel silenzio di chi ha fatto passare qualche… -