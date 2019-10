Liechtenstein-Italia | programma | orario | tv e streaming Le probabili formazioni

Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Secondo impegno consecutivo in pochi giorni per la Nazionalena di calcio maschile, chiamata a proseguire la sua striscia vincente martedì 15 ottobre alle ore 20.45 in trasferta a Vaduz contro il. La selezione tricolore guidata da Roberto Mancini si è già qualificata aritmeticamente per la fase finale del Campionato Europeo 2020 grazie alle sette vittorie consecutive raccolte finora nel gruppo J, inoltre si è già assicurata anche il primato del raggruppamento con tre turni d’anticipo. Per l’incontro di domani sera, sostanzialmente ininfluente per l’esito del suo percorso di qualificazione, Mancini darà una chance a diversi giocatori scarsamente utilizzati nell’ultimo periodo in modo da provare a rilanciarne le quotazioni., match valevole per l’ottava giornata delle qualificazioni a Euro 2020, sarà trasmesso in ...

