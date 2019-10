Letizia Paternoster | “Le Olimpiadi di Tokyo 2020 il mio grande obiettivo Ora bisogna

Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019) BERGAMO – Focalizzata. E’ unaa tutto campo quella che OA Sport intervista all’inaugurazione del nuovo quartier generale in Italia della Trek. La ragazza della Val di Non traccia il bilancio del 2019 proiettandosi all’anno prossimo dove l’principale sarà quello di andare a caccia di una medaglia nel ciclismo su pista alledi, come giudichi l’anno che si sta concludendo? “Il 2019 posso dire che sia stato positivo: ho imparato tanto e spero che questa base di apprendimento mi consenta di poter crescere anche in futuro. Fra qualche giorno ci saranno i Campionati Europei su pista: mi auguro che tutto vada per il meglio e che ciò mi consenta di lanciarmi verso unricco di soddisfazioni”. Hai già centrato il punto:. “E’ il. Dopo la prossima ...

infoitsport : Letizia Paternoster difende il CT Salvoldi: 'Sta subendo attacchi irreali, abbiamo una dignità' - DamianoOrsi1 : RT @Eurosport_IT: Per #Paternoster il caso #MeToo montato da #Andreotti è privo di fondamento ?? - OA_Sport : Ciclismo, Letizia Paternoster difende il CT Salvoldi: “Sta subendo attacchi irreali, abbiamo una dignità. Non perme… -