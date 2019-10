Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Focalizzata.a tutto campo quella che OA Sport intervista all’inaugurazione del nuovo quartier generale in Italia della Trek a Bergamo. La ragazza della Val di Non traccia il bilancio del 2019 proiettandosi all’anno prossimo, quando l’principale sarà quello di andare a caccia di una medaglia nel ciclismo su pista alledi, come giudichi l’anno che si sta concludendo? “Il 2019 posso dire che sia stato positivo: ho imparato tanto e spero che questa base di apprendimento mi consenta di poter crescere anche in futuro. Fra qualche giorno ci saranno i Campionati Europei su pista: mi auguro che tutto vada per il meglio e che ciò mi consenta di lanciarmi verso unricco di soddisfazioni”. Hai già centrato il punto:. “E’ il. Dopo la prossima primavera, ...

zazoomblog : Letizia Paternoster: “Le Olimpiadi di Tokyo 2020 il mio grande obiettivo. Ora bisogna solo lavorare” - #Letizia… - infoitsport : Letizia Paternoster difende il CT Salvoldi: 'Sta subendo attacchi irreali, abbiamo una dignità' - DamianoOrsi1 : RT @Eurosport_IT: Per #Paternoster il caso #MeToo montato da #Andreotti è privo di fondamento ?? -