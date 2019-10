L' esercito di Assad verso il nord della Siria in difesa dei curdi Francia e Italia

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Le truppe di, con l’assenso di Putin, si muovono indeidele sono vicine al confine con la Turchia. Dopo che gli americani hanno lasciato quei territori le popolazioni aggredite dalla Turchia guardano all’no come ultima speranza. I militari di Bashar al-prenderanno posizione nelle prossime 48 ore nelle roccaforti curde di Kobane e Manbij.Oggi i ministri degli esteri Ue si riuniranno per discuteresituazione in. Di Maio ha visto il suo omologo d’oltralpe Le Drian e insieme, a nome di, hanno chiesto alla Turchia di fermarsi e condannano “le operazioni militari nelladel”. ”È fondamentale - si legge ancora nella nota comune - che l’Ue mantenga una posizione unita sullae parli con una sola voce sull’attacco turco ...

martaottaviani : #putin ha detto basta. Esercito #assad muove in difera dei curdi contro la #turchia. #Erdogan ha fatto l'ennesimo m… - LaStampa : Trump: «I miliziani dell’Isis non saranno mai portati in Usa, se ne occupi l’Europa». I prigionieri jihadisti non s… - cdghietta : RT @francofontana43: L’esercito di Damasco in aiuto dei curdi. Io dico: finalmente. E aggiungo: nessuno storca il naso per l’alleanza con A… -