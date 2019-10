Legge di Bilancio | slitta il consiglio dei ministri Dalla plastic tax al fondo famiglie

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Tassa su imballaggi ea,unico per le, stop a superticket, Quota 100 immutata, carcere per gli evasori, niente sconti fiscali per redditi alti: tra ipotesi e conferme, sono alcuni dei provvedimenti che dovrebbero far parte delladial centro del prossimodei. Che, intanto, èto: doveva essere convocato per oggi, invece è stato spostato per domani, 15 ottobre, alle 21. Va ricordato, in tal senso, che il governo ha tempo fino a mezzanotte di domani per inviare il testo della manovra a Bruxelles. Restano per il momento gli annunci deie le bozze che riportano le agenzie di stampa con le varie misure. Eccone alcune. Ipotesitax – Una tassa su imballaggi e contenitori dia. È quanto viene riferito da diverse fonti di governo, con la misura introdotta nella prossima manovra. La ‘...

dariofrance : Per noi irrinunciabile l’aumento degli stipendi grazie alla riduzione delle tasse.Poi niente aumento Iva, eliminazi… - LuigiGallo15 : #14ottobre In legge di bilancio ci siano misure per il contrasto alla povertà educativa e culturale. Lo racconto a… - pdnetwork : 'Più risorse per la sanità, investimenti per lo sviluppo sostenibile, tutela delle risorse per le politiche sociali… -