Lega | Roma Nord preso in ginocchio | siamo quasi al collasso

Emilia Romagna - la Lega : “Aboliremo la legge contro l’omofobia” : Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega in Emilia-Romagna, ha annunciato l'intenzione di abolire la legge sull'omofobia in caso di vittoria del Carroccio alle elezioni regionali: "Non possiamo riconoscere dei diritti a persone che comunque hanno già dei diritti. E' stata una legge che ha dato un qualcosa che già c'è".Continua a leggere

Centrodestra - la frecciata di Brunetta : “Non vado a Roma. La Lega ha sempre fallito” : “Sono per un Centrodestra plurale, libere ed europeo. Non possiamo vivere sul consenso del contrasto all’immigrazione clandestina. Gli italiani hanno altri problemi. Io non sarò nella piazza sovranista a Roma”. Renato Brunetta, durante il convegno “Idee Italia” organizzato da Forza Italia a Milano, ha dichiarato di non voler far parte della manifestazione del Centrodestra che si terrà a Roma il prossimo sabato. ...

Politica Roma. Politi (Lega) : “Zingaretti - ci lascia basiti” : “L’annuncio di ieri del segretario Pd, Nicola Zingaretti, ci lascia basiti. La volontà di sostenere la Raggi è però in perfetta linea con quanto accade in Campidoglio”. Lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina. “Avevamo scritto al Pd capitolino per chiedere di sfiduciare con la nostra mozione Virginia Raggi, ma dal capogruppo, Giulio Pelonzi, non abbiamo mai avuto ...

Lombardi : sì a colLegamento veloce Roma-Latina - ma Pontina va sistemata : Roma – Roberta Lombardi, capogruppo M5s, si è detta favorevole ad un collegamento più rapido tra Roma e Latina, a patto che venga sistemata la Pontina e non venga creata un’altra opera pubblica. “Un collegamento veloce e sicuro tra Roma e Latina e’ ormai evidentemente necessario per la nostra regione e per ricucire al resto del Lazio una sua importantissima provincia. Quindi Roma-Latina sia, caro Zingaretti, ma che sia ...

Valeria Allegro nominata deLegata a Rifiuti di Roma Capitale : Roma – Delegato a sorpresa. A otto mesi dalle dimissioni di Pinuccia Montanari da assessore ai Rifiuti, Roma Capitale torna ad avere una figura istituzionale che si occupera’ di questo tema cosi’ complicato per la citta’. Non si tratta di un assessore ma di un delegato. Secondo quanto si apprende circa due settimane fa, la sindaca Virginia Raggi ha nominato Valeria Allegro delegata ai Rifiuti di Roma Capitale. Dopo ...

Infortunio Zappacosta - la Roma conferma : rottura del Legamento crociato : Infortunio Zappacosta – confermate, purtroppo, le indiscrezioni circa l’entità dell’Infortunio occorso al terzino giallorosso. Si tratta di rottura del legamento crociato. Di seguito, la breve nota del club capitolino sul proprio sito ufficiale. “Nel corso della seduta odierna di allenamento, Davide Zappacosta ha riportato in modo del tutto fortuito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. ...

Roma - sit-in Lega in Campidoglio. Salvini accolto da M5S con un mojito : «Questo non è il Papeete» : Alla manifestazione di Matteo Salvini, il Campidoglio ha risposto con un vassoio... di mojito. In cima alla scalinata dell'ingresso di Palazzo Senatorio il nuovo capo staff di Virginia Raggi,...

Tutti contro Raggi : parte la corsa a Roma mentre i sondaggi premiano la Lega : La Lega ha depositato la mozione di sfiducia in Campidoglio e Salvini prenota un sindaco leghista per Roma. Intanto l'ultimo...

Si sono dimessi l’amministratore deLegato e il Consiglio di amministrazione di AMA - l’azienda dei rifiuti di Roma : Si sono dimessi Paolo Longoni, amministratore delegato di AMA, l’azienda dei rifiuti di Roma, e gli altri due membri del Consiglio di amministrazione Luisa Melara e Massimo Ranieri. Secondo il quotidiano Romano il Tempo, la decisione è arrivata dopo che la sindaca di

Giorgia Meloni sta con la Lega : "Sì al presidenzialismo - mai più Romano Prodi al Quirinale" : La Lega si muove, Fratelli d'Italia risponde. Sul piatto non soltanto la riforma elettorale, ma anche una nuova legge per l'elezione del capo dello Stato. Carroccio ed FdI, da tempo, sono a favore dell'elezione diretta. E la questione, come detto, è tornata d'attualità, sotto alla regia di Roberto C

Polemica Roma/Lega per il caso Juan Jesus (che sarà l’ambasciatore giallorosso contro il razzismo) : Il Corriere dello Sport parla di uno scontro tra la Roma e la Lega avvenuto ieri su Twitter. In serata, la Roma ha condiviso il suo stesso tweet con cui giovedì annunciava di aver segnalato alla polizia il tifoso che aveva insultato Juan Jesus su Instagram scrivendo: “Lega Serie A, state davvero pensando di affrontare seriamente il problema del razzismo nel calcio italiano?” Un messaggio che è caduto come una mannaia sulla Lega. Che prontamente ...

Roma : al via Restart e il Talent della Legalità ad Ostia contro la mafia : La lotta alla mafia la si può portare avanti anche con l'arte. Questo è l'obiettivo che si pongono due eventi che avranno luogo nel territorio della capitale. Il primo si ripete ormai da cinque anni e si chiama Restart, mentre il secondo si terrà ad Ostia ed è un contest musicale in cui i giovani si sfideranno e suoneranno per sposare una buona causa: il contrasto alle associazioni mafiose e il bisogno di Legalità. Oggi, 24 settembre, è attesa ...

Regionali Emilia Romagna - voto il 26 gennaio. La Lega : “Tengono in ostaggio gli elettori”. Il Pd : “Così non rischiamo esercizio provvisorio” : Saranno domenica 26 gennaio le elezioni Regionali in Emilia Romagna. Lo ha annunciato la Regione, dopo l’incontro tra il presidente Stefano Bonaccini e il presidente della Corte d’Appello di Bologna Giuseppe Colonna. Su richiesta del primo, dunque, le elezioni saranno fra quattro mesi: il presidente Colonna ha convenuto sulla proposta di Bonaccini che, nel rispetto dei tempi fissati dalle leggi, “muove dalla necessità di ...