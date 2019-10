Le vicine di Mertens “Quando sbaglia una rete lo rimproveriamo | gli diamo una schiaffetto

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 14 ottobre 2019) In una recente intervista, Dries, ha parlato della differenza nel modo di sentire il calcio in Italia, in particolare a Napoli, rispetto al Belgio. L’attaccante del Napoli ha dichiarato: “Da me al piano di sopra vive una signora che avrà credo 75 anni, non lo so, e tutte le mattine viene a dirmi ‘Hai giocato bene eh, complimenti’. Oppure, se ho giocato male, mi dà qualche schiaffo e mi dice che potevo fare meglio. In Belgio mica è così”. Il Giornale è andato alla ricerca delle vecchine citate da Dries e le ha trovate. Hanno chiesto di mantenere l’anonimato, ma hanno rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano. Sono tre. Una di loro spiega: “Quando di notte lo vedevo rientrare tardi, immaginavo che si desse alla bella vita. Poi abbiamo saputo che comprava le pizze e andava in giro per regalarle ai senzatetto”. Così è nata l’amicizia con il ...

