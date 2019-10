Le foto più belle del London Film Festival

Le foto della Barcolana - ancora la regata più affollata al mondo : In una giornata senza vento 2.015 barche a vela hanno riempito il golfo di Trieste, come capita ogni seconda domenica di ottobre dal 1969

Marchi spariti - Le Case italiane che non ci sono più foto GALLERY : Se il progetto della P72 dovesse avere un seguito produttivo, come annunciato dal gruppo Ideal Venture, il Marchio De Tomaso tornerebbe finalmente in vita con un modello di alto prestigio, erede della celebre one-off P70 del 1965. Tanti, del resto, sono i costruttori italiani che tra lo scorso secolo e il nuovo millennio hanno chiuso i battenti, con buona pace di molti appassionati, che oggi vorrebbero queste Case di nuovo in attività. Le ...

A Dubai la scarpa più cara del mondo : vale 19 - 9 milioni di dollari [foto] : E’ un sandalo con tacco in oro, impreziosito da 30 carati di diamanti. Si chiama Moon Stars ed e’ ispirato alla fontana del Burj Khalifa di Dubai. Valore 19,9 milioni di dollari, cifra che supera l’attuale calzatura nei Guinness dei primati, del valore di 15,5 milioni di dollari. La scarpa da record, firmata dal Calzolaio d’Oro Antonio Vietri, e’ stata presentata al Mide, Made in Italy Design in Emirates, rassegna ...

Incendi in California - situazione sempre più difficile : pesantissimo blackout elettrico [foto] : Un morto, due dispersi, piu’ di 100 mila persone evacuate, quasi un milione rimasti senza energia elettrica, decine di case distrutte, due autostrade invase dal fuoco e quasi 2000 ettari di terreno interessati. E’ il bilancio, che si aggrava di ora in ora, dell’Incendio battezzato Saddleridge Fire, scoppiato giovedi’ sera alle porte di Los Angeles, in California. Alimentato dai venti caldi e dal suolo asciutto, ...

Morgan - il periodo nero non finisce più Aggredisce un paparazzo che lo fotografa : Annose liti con le ex, dilemmi privati e persino un dannosissimo e sofferto procedimento giudiziario che ha portato a uno sgombero. Non è davvero un bel periodo per il compositore e cantautore milanese Morgan, nome d'arte di Marco Castoldi. Dopo lo sfratto di giugno dalla sua casa di Monza e il recentissimo sfogo davanti alle telecamere di Striscia la notizia durante il quale l'artista ha spiegato di non poter lavorare «perché se firmo un ...

La Nazionale italiana visita l’ospedale Bambino Gesù : “Venire qui il vostro gol più bello” [foto] : Tutta la Nazionale italiana guidata dal ct Roberto Mancini e dal presidente della Figc Gabriele Gravina è stata accolta da un bagno di folla durante la visita all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Poi gli azzurri dopo le foto e i selfie di rito, si sono suddivisi in gruppi per incontrare il maggior numero di bambini e ragazzi ricoverati, entrando nei diversi reparti dell’Ospedale. Alcuni giocatori (Bonucci, Verratti, Gollini e ...

Meteo - tempesta di neve da record negli USA : nello stato di Washington è l’ottobre più nevoso da 44 anni. Danni e blackout [foto] : È solo l’inizio di ottobre, ma alcune parti degli Stati Uniti settentrionali si sono trasformate in un mondo delle meraviglie invernale dopo il passaggio di una tempesta di neve precoce che ha lasciato quantità di neve record sull’area. Si tratta della seconda tempesta in meno di due settimane che porta neve su parti degli USA settentrionali. Tuttavia, l’ultima tempesta è più forte della precedente e dovrebbe evolvere in un vero e proprio ...

Auto a trazione integrale - Le 4x4 più economiche foto GALLERY : Questa settimana il nostro diario di bordo ha per protagonista la Fiat Panda Cross 4x4, che vedrete anche nella terza stagione di Drive-Up, in programma ogni sabato su Italia 1 a partire dal 19 ottobre. La piccola arrampicatrice del marchio di Torino è tra le più valide integrali disponibili sul mercato, nonché tra le più economiche: insieme alla meno vistosa Panda 4X4 è tra i pochi modelli a quattro ruote motrici con listini inferiori a 30.000 ...

Milan-Spalletti - ci siamo quasi : come può cambiare l’11 rossonero - squadra più offensiva e di qualità [foto] : Milan-Spalletti, ci siamo quasi. Situazione sempre più delicata in casa Milan, nonostante il successo in trasferta contro il Genoa che ha fatto respirare la classifica la posizione del tecnico Giampaolo è ormai compromessa. La 7^ giornata del campionato di Serie A ha portato nuove indicazioni, il Milan ha ottenuto tre punti preziosi anche per alcuni episodi a favore ma la prestazione non è stata entusiasmante. Il ribaltone in panchina e ...

La storia di Kim Phúc e della foto più famosa della guerra in Vietnam : L'8 giugno del 1972 fu fotografata nuda e in lacrime dopo un bombardamento al napalm: oggi sarà tra gli ospiti di "Che tempo che fa"

Taylor Swift - le foto più belle - : Fonte foto: InstagramTaylor Swift, le foto più belle 1Sezione: Spettacoli Tag: sexy Sofia Lombardi Le immagini più belle della cantante Taylor Swift, sempre molto presente su Instagram con foto personali, di backstage e tratte dai suoi concerti Affascinante e dallo sguardo sbarazzino, Taylor Swift ama condividere con i suoi follower ...

Le foto della più grande parata militare mai organizzata in Cina : È stata organizzata a Pechino per festeggiare i 70 anni del governo comunista, e del discorso di Mao che lo aprì

L’Inter mette la… sesta - i nerazzurri non si fermano più : sbancata Marassi - con la Juve sarà spettacolo [foto] : Sampdoria-Inter live – Dopo la partita tra Juventus e Spal continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, in campo l’Inter che dovrà vedersela nell’insidiosa trasferta contro la Sampdoria. Partenza sprint della squadra di Antonio Conte che ha conquistato cinque vittorie consecutive ed adesso non ha intenzione di fermarsi, l’intenzione dei nerazzurri è quella di mandare un ulteriore ...

Risultati Premier League - 7^ giornata – Il Liverpool non si ferma più - sbancata Sheffiel : la classifca [foto] : Risultati Premier League – Va in scena la settima giornata del massimo campionato inglese. Il Liverpool non si ferma più: la compagine di Klopp fa 7 su 7 sbancando anche il campo dello Sheffiel United con una rete di Wijnaldum. Sei partite alle ore 16, tra le quali Chelsea-Brighton e Tottenham-Southampton. Il Manchester City va a Liverpool contro l’Everton alle 18,30. Domenica si gioca Leicester-Tottenham, monday night tra ...