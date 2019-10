L' aria che tira | Pietro Senaldi | Se Zingaretti resta segretario | il M5s si mangerà

Selvaggia Lucarelli sul ritorno di Maria ad Amici : 'Michelle Hunziker sola non ce la fa' : Da quando è stata confermata la partecipazione di Maria De Filippi alla penultima puntata di Amici Celebrities, in tanti hanno commentato il tutto con ironia. Anche Selvaggia Lucarelli sui social network non ha mancato di esprimere un pensiero sulla "toppa" che gli addetti ai lavori avrebbero messo dopo gli ascolti deludenti che il programma ha ottenuto la scorsa settimana: molti sostengono che il ritorno della conduttrice nel ruolo di quarto ...

Maria De Filippi insostituibile. Con Michelle Hunziker alla conduzione ascolti giù : Nessuno tocchi Maria. La mattatrice di casa Mediaset, a quanto sembra, è insostituibile. Ci hanno provato, mettendo alla conduzione di Amici Celebrities, versione vip del noto talent, Michelle Hunziker. Ma gli ascolti non hanno dato ragione ai fautori del cambio al vertice.Se nelle prime tre puntate, infatti, c’erano stati ascolti che si attestavano sul 20% di share circa, con oltre 3 milioni di telespettatori, la quarta puntata ha ...

Anticipazioni Una Vita dal 14 al 19 ottobre : Casilda scopre che Maria è sua madre : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni della soap opera Una Vita, in onda tutti i giorni con grande successo di pubblico su Canale 5 ma anche in prime time su Rete 4. Le Anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 14 al 19 ottobre, in prima visione, rivelano che ci saranno delle novità che riguarderanno il personaggio di Servante che dovrà fare i conti con un problema di salute non indifferente. E poi ancora riflettori puntati su Casilda, la ...

Michelle Hunziker - Maria torna ad Amici : Selvaggia Lucarelli tuona ancora : Michelle Hunziker, Maria De Filippi torna ad Amici Celebrities. Selvaggia Lucarelli tuona ancora contro la svizzera: il caso e le parole sulla scelta di Queen Mary Selvaggia Lucarelli torna a tuonare contro Michelle Hunziker. La giornalista e giudice implacabile di Ballando con le Stelle aveva già avuto, subito dopo la prima conduzione della svizzera di […] L'articolo Michelle Hunziker, Maria torna ad Amici: Selvaggia Lucarelli tuona ...

Maria De Filippi su Amici celebrities : 'Conduzione era di Michelle - non sono andata via' : Molti telespettatori si stanno chiedendo per quale motivo Michelle Hunziker ha sostituito Maria De Filippi in merito alla conduzione della trasmissione 'Amici celebrities'. Questa è la domanda principale che si pongono i fan dopo essere venuti a conoscenza di questa sostituzione. La moglie di Maurizio Costanzo ha avuto modo di svelare i motivi che l'hanno portata a lasciare il ruolo di conduttrice di Amici celebrities grazie alla storia ...

Ilaria D’Amico e Buffon - segreti di letto : “Gigi - non ti ho mai detto che la notte…” : Ilaria D’Amico racconta un simpatico aneddoto sul compagno Gigi Buffon: anche la notte, mentre dorme, il portiere bianconero ha il vizio di… parare Sul palco del Festival dello Sport di Trento sale una delle coppie sportive più famose d’Italia: il portiere della Juventus Gigi Buffon e la giornalista di Sky Ilaria D’Amico. I due hanno subito conquistato il pubblico presente, nonostante un po’ di imbarazzo ...

Tennis & Friends - Maria Monsè e la figlia Perla : "Le critiche? Invidia" (INTERVISTA) : Mamma e figlia al Foro Italico, a Roma, per la nona edizione dell'evento dedicato alla prevenzione. Entrambe in campo, con...

Maria Elena Boschi : "Italia Viva è aperta a tutti coloro che ne condividono i valori" : Quando inizia a parlare lei la sala del Cinema Adriano diventa silenziosa, i partecipanti alla presentazione romana del nuovo partito renziano, Italia Viva, alzano lo smartphone, la illuminano con i flash e iniziano a filmare. Maria Elena Boschi, che tutti chiamano affettuosamente Maria Elena, è la star della tappa romana del tour che porta Italia Viva, la novità politica del 2019, in giro per l’Italia. ...

Maria De Filippi battuta. Cecchi Paone : “Non è per gli ascolti che…” : Amici Celebrities, Maria De Filippi battuta in ascolti da Ulisse: Cecchi Paone commenta Alessandro Cecchi Paone, nella sua rubrica su Nuovo Tv, ha commentato la sfida tra Maria De Filippi e Alberto Angela di settimana scorsa che ha visto il secondo primeggiare sulla De Filippi. Ulisse – Il piacere della scoperta, infatti, ha vinto incredibilmente contro Amici Celebrities e contro la “regina di Mediaset”, che per le prime tre ...

Radio Maria crea carta d'identità Gesù/ Fedeli - e non - in rivolta : ironia e polemiche : Radio Maria crea la carta d'identità di Gesù e la pubblica su Facebook. Fedeli, e non, in rivolta tra ironia e polemiche sull'iniziativa dell'emittente.

Pietro Leemann - il cuoco anti-Masterchef del primo ristorante stellato vegetariano : “Chi conosce la sofferenza degli animali rinuncia alla carne” : Si parlerà di giovani e alimentazione vegetale, ma anche di emergenza climatica e ambientale. E poi, ovviamente, di cucina vegetariana, con una gara in cui otto finalisti presenteranno le loro creazioni culinarie a una giuria di esperti e giornalisti. Tutto questo durante la sesta edizione di The Vegetarian Chance, Il domani del cibo è oggi, l’evento che si apre a Torino da venerdì 11 fino a domenica 13, curato dal giornalista Gabriele Eschenazi ...

Malaria - il male invisibile che uccide 266mila bambini l’anno : La Malaria continua a mietere quasi mezzo milione di vittime l’anno. Il 92% dei casi si concentra in Africa e il 61% colpisce i bambini sotto i cinque anni di età. In Burkina Faso il governo prova a contrastare la strage con chemioprevenzione porta a porta e zanzariere. Sta funzionando, ma la strada è lunga. Il reportage

Che fine ha fatto Maria Amelia Monti : Maria Amelia Monti, classe 1961, è una delle attrici che, almeno per un certo periodo, ha fatto compagnia agli italiani con diversi progetti. Un personaggio apprezzato dal pubblico, soprattutto per la sua simpatia e per la sua allegria. Dio Vede e Provvede, Amico Mio e Finalmente Soli, in compagnia di Gerry Scotti, sono i suoi lavori più conosciuti. Prima ancora di essere stata sposata per finzione con Gerry Scotti, Maria Amelia Monti ha trovato ...

Iacchetti scherza con Maria Amelia Monti : Mi facevi sangue : Ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me, Maria Amelia Monti ha ricevuto dei messaggi da due colleghi: uno affettuoso da Gerry Scotti e uno dai risvolti "piccanti" da parte di Enzo Iacchetti. L'ironico video di Enzo Iacchetti ha rivelato un particolare sconosciuto. "Mi facevi impazzire, anche sangue", ha confessato il mattatore di Striscia la notizia. Il 'signor Enzino', però, ha poi spiegato con precisione il suo "amore" per Maria Amelia Monti: ...