Ladispoli | treni Roma-Grosseto fermi causa incendio vicino binari

(Di lunedì 14 ottobre 2019)– Stop deidalle 14:30 circa di lunedì 14 ottobre, adi uncon l’intervento dei vigili del fuoco che per oltre un’ora ha bloccato la linea ferroviaria. Il tutto è avvenuto all’altezza della stazione di-Cerveteri. Una volta terminato l’intervento, ihanno ripreso a circolare regolarmente a partire dalle 15:45. La Rfi ha comunicato che ihanno accumulato ritardi fino a 70 minuti, mentre tre regionali hanno avuto il proprio percorso limitato. L'articoloproviene daDailyNews.

