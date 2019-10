La Serie A compie 90 anni Su Repubblica il ricordo dello storico 6 ottobre 1929

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Su, Matteo Marani ripercorre la nascita dellaA, il 6del, 90fa. Fu un inizio in sordina, senza paginoni sulla GazzettaSport. Solo il Guerin Sportivo dedicò all’evento l’intera copertina, con testi e disegni di Carlin Bergoglio. Alle 15, quel giorno, furono giocate in contemporanea 9 partite. Iniziava così il campionato a girone unico, laA. Il percorso per arrivarci Non era stato semplice arrivarci, scrive Marani. La riforma era stata progettata da Vittorio Pozzo nel 1921 ma la proposta era stata bocciata dal consiglio federale perché alcuni presidenti erano contrari. Prevedeva due gironi da 12 squadre. La svolta arrivò nel 1926, quando a capo del Coni fu nominato il gerarca Lando Ferretti. “In estate era stata scritta la Carta di Viareggio, con la separazione tra dilettanti e “non dilettanti”, in autunno era stato ...

