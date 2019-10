La sentenza sugli indipendentisti catalani può definirsi una ' mediazione' ?

Why not - scontro tra procure : Cassazione annulla senza rinvio la sentenza sugli ex magistrati di Catanzaro Murone e Favi : Dopo undici anni si chiude uno dei capitoli delle indagini Why Not e Poseidone, all’epoca aperte da Luigi De Magistris, ex pm di Catanzaro e oggi sindaco di Napoli. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della corte d’Appello di Salerno che aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati di abuso d’ufficio contestati all’ex procuratore aggiunto di Catanzaro, Salvatore Murone (difeso ...