Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Bologna, 14 ott. (AdnKronos Salute) – Unacronica che influisce negativamente sulla vita delle persone. Crea isolamento, non permette la costanza al lavoro e in alcuni casi relega la persona a casa, al buio. “L’emicrania è caratterizzata da attacchi – spiega la Cristina Tassorelli, ordinario di Neurologia dell’Università di Pavia e direttore Headache Science Center della Fondazione Mondino Irccs Neurologico di Pavia – che in alcuni pazienti possono essere presenti anche tutti i giorni, per tutto l’anno. In questo caso è molto disabilitante perché il paziente oltre al mal di testa può avere altri sintomi: vomito, fastidio per la luce, per i rumori, c’è chi finisce anche al pronto soccorso”. Con un malessere da 4 fino a 72 ore. Un supplizio. E le ripercussioni sulla vita lavorativa, sociale sono enormi, dice ...

TV7Benevento : La neurologa: 'Emicrania malattia invalidante ma sottovalutata'... - jess_jede : una settimana che sto morendo di emicrania e ho l'appuntamento con l neurologa solo il 23 di ottobre. muoio di sicu… -