La maglia nera della criminalità alle città governate dalla sinistra

Incidenti stradali - Genova maglia nera nel 2018 : Genova la città maglia nera nella classifica sugli aumenti dei morti per Incidenti stradali, 37 in più rispetto al 2018 a causa del collo del ponte Morandi, il 14 agosto dello scorso anno. Lo rivelano le statistiche provinciali elaborate da ACI e Istat. Alle spalle della Superba si collocano Bari (+24), Brescia (+22), Messina (+19), Chieti (+15) e Vercelli (+13). maglia bianca, invece, per Modena e Foggia, dove si sono registrati 18 morti in ...

Buffon : 'Ho deciso di rimettere maglia bianconera per vivere altre emozioni con la Juve' : La Juventus in questa stagione ha investito molto nei giovani, con l'obiettivo di dare nuova linfa ad una rosa ricca di campioni ma sicuramente molto esperti. Si va da De Ligt a Demiral, difensori centrali arrivati rispettivamente da Ajax e Sassuolo, fino a Pellegrini e Romero, entrambi ceduti in prestito rispettivamente al Cagliari e al Genoa. Non solo giovani, sono arrivati anche campioni affermati in grado di dare una mano concreta alla ...

Sampdoria-Inter 0-1 live - primo gol di Sanchez con la maglia nerazzurra! : Sampdoria-Inter live – Dopo la partita tra Juventus e Spal continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, in campo l’Inter che dovrà vedersela nell’insidiosa trasferta contro la Sampdoria. Partenza sprint della squadra di Antonio Conte che ha conquistato cinque vittorie consecutive ed adesso non ha intenzione di fermarsi, l’intenzione dei nerazzurri è quella di mandare un ulteriore ...

Consumo suolo - l'Abruzzo maglia nera con Pescara capofila : L'Aquila - Il Forum H2O esamina il database ISPRA: 38 comuni abruzzesi oltre il 10%, 11 sopra al 20% con Pescara capofila in negativo con il 51% di suolo trasformato. Tra il 2017 e il 2018 persi altri 282 ettari nella regione, dopo L'Aquila ci sono Carsoli, Avezzano, Pescara e Roccaraso. Tanti progetti per continuare ad attaccare il suolo, dalla centrale di Case Pente alla cava di Popoli passando per gli impianti di ...

Vuelta a España 2019 - tutte le classifiche dopo la ventesima tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Primoz Roglic conquista la maglia rossa della Vuelta a España 2019. Lo sloveno ha difeso il simbolo del primato nell’ultimo tappone di montagna di questa 74ma edizione, assicurandosi così la vittoria finale, visto che domani dovrà solo arrivare al traguardo di Madrid. Il corridore della Jumbo-Visma mantiene anche la leadership della classifica a punti e prenderà quindi la relativa maglia verde. La maglia a pois di miglior scalatore va invece al ...

Inter presenta terza maglia - è nera con richiami al triplete : Un richiamo alle maglie iconiche delle stagioni 1997-98 e 2009-10, in cui i nerazzurri hanno conquistato alcuni dei successi più spettacolari della storia del club. L'Inter e Nike hanno presentato la terza maglia per la stagione 2019-2020 che verrà utilizzata già martedì prossimo nell'esordio della fase a gironi di Champions. Oltre a questi richiami al passato, il modello presenta accenni alla 'jersey culture' degli anni Novanta e alla ...

Inter - presentata la terza maglia : tanti richiami alla storia nerazzurra [FOTO] : FC Internazionale Milano e Nike caratterizzano la presenza del club nelle competizioni Europee con una terza divisa che trae ispirazione da due celebri trionfi continentali. L’Inter giochera` le piu` importanti competizioni in questa stagione e la nuova divisa racchiude in se´ elementi delle sue maglie iconiche delle stagioni 1997-98 e 2009-10, in cui i Nerazzurri hanno conquistato alcuni dei successi piu` spettacolari della storia del ...

Vuelta di Spagna – Roglic difende la maglia Rossa nelle Asturie - la nuova classifica generale dopo la 15ª tappa : Il corridore sloveno mantiene il vantaggio su Valverde, difendendo la Maglia Rossa anche nella complicata quindicesima tappa La quindicesima tappa della Vuelta di Spagna non modifica la classifica generale, con la Maglia Rossa che rimane saldamente sulle spalle di Primoz Roglic. Lo sloveno taglia il traguardo del Santuario del Acebo in ottava posizione, mantenendo dunque invariato il vantaggio su Valverde. Lo spagnolo segue a 2 minuti e 25 ...

Vuelta a España 2019 - tutte le classifiche dopo la quindicesima tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Primoz Roglic mantiene la maglia rossa al termine della quindicesima tappa della Vuelta a España 2019. Lo sloveno ha difeso brillantemente il simbolo del primato nel tappone di montagna odierno, restando così al comando della classifica generale e anche di quella a punti. Tadej Pogacar resta invece in maglia bianca, mentre Angel Madrazo in maglia a pois. Di seguito tutte le classifiche aggiornate dopo la quindicesima tappa della Vuelta a España ...

Vuelta a España 2019 - tutte le classifiche dopo la quattordicesima tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Cambia poco o nulla per quanto concerne le classifiche nella 14esima tappa della Vuelta a España 2019. Primoz Roglic resta saldamente in testa sia alla classifica generale che a quella a punti. Angel Madrazo mantiene la sua maglia a pois, mentre Tadej Pogacar, vittima di una caduta nel finale, difende la bianca di miglior giovane. Di seguito andiamo a vedere tutte le graduatorie. Con DAZN segui la Vuelta di Spagna IN STREAMING, LIVE E ON ...

Vuelta a España 2019 - tutte le classifiche dopo la dodicesima tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Primoz Roglic mantiene la maglia rossa al termine della dodicesima tappa della Vuelta a España 2019. Il corridore della Jumbo-Visma ha difeso il simbolo del primato nell’insidioso finale odierno, restando così al comando della classifica generale e anche di quella a punti. Non cambiano i leader delle altre classifiche, con Angel Madrazo in maglia a pois e Miguel Angel Lopez in maglia bianca. Di seguito tutte le classifiche aggiornate dopo la ...

Serie C - la media spettatori del girone B : il Cesena domina - Imolese maglia nera : Due giornate giocate nel girone B di Serie C. Al comando troviamo tre squadre: Padova, Carpi e Reggiana. Il prossimo turno si preannuncia affascinante. Due big match come Carpi-Vicenza e Padova-Modena in programma. Le favorite del girone, che promettono battaglia fino alla fine, sono sicuramente Cesena, Padova, Monza, Carpi e Reggiana, senza dimenticare alcune possibili outsider come Sambenedettese, Triestina e Piacenza. Dati sugli ...