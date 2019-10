La Lega presenta un piano per San Siro | «Il terzo anello diventi galleria panoramica»

Caso Houston Rockets-Cina - arrivano le scuse dell’NBA : “le parole di Daryl Morey non rappresentano la Lega” : Il tweet di Daryl Morey fa infuriare la Cina: la lega NBA prende le distanze dal gm degli Houston Rockets Un Tweet infelice, dal quale l’NBA prende le distanze. Il GM Daryl Morey ha appoggiato su Twitter le proteste di Hong Kong, facendo infuriare la Cina e i fan NBA cinesi. L’NBA è intervenuta in prima persona scusandosi con i propri fan asiatici attraverso un comunicato ufficiale nel quale la lega si distanzia dalle parole di ...

“Sei la numero 1”. Seducente ed eLegante - Elisa Isoardi si presenta così : da crepacuore : Lo ha fatto spesso in passato Antonella Clerici e, ogni tanto, lo fa anche Elisa Isoardi, che nella puntata di ieri ha lanciato una frecciatina nei confronti degli ormai tanti programmi di cucina, in onda su varie reti televisive. Tornata saldamente al timone de La prova del cuoco (dopo la non facile edizione 2018/19), affiancata da Claudio Lippi nella veste di suo braccio destro, dal 9 settembre scorso, con ascolti in crescita e tante novità, ...

Taglio dei parlamentari - il Pd chiede modifiche e la Lega presenta il Referendum : Da lunedì 7 ottobre la Camera tornerà a discutere del Taglio dei parlamentari ma Delrio annuncia emendamenti che...

Presunto flirt Brozovic-Wanda Nara - il croato passa alle vie Legali : presentata una denuncia alla Procura : Il centrocampista dell’Inter ha deciso di denunciare quelle testate giornalistiche che pubblicarono la notizia di un suo Presunto flirt con Wanda Nara Marcelo Brozovic passa al contrattacco, il centrocampista croato infatti ha deciso di denunciare tutte quelle testate giornalistiche che, lo scorso febbraio, hanno pubblicato la notizia di un suo Presunto flirt con Wanda Nara. Piero Cruciatti/LaPresse Il gip del tribunale di Milano ha ...

M5s - Pd e Lega si presentano alle consultazioni in ordine sparso. Per ora : La strada verso le consultazioni al Quirinale è costellata di slanci in avanti e brusche frenate. Le ultime notizie parlando dell'incontro tra Pd e M5s saltato a pochi minuti dall'inizio, mentre le ipotesi di composizione di un eventuale governo giallo-rosso si susseguono solo per essere subito smentite. Ecco com sta andando la giornata Ore 11,15 Fonti Dem confermano che l'incontro delle 11 tra Zingaretti, Orlando, Conte e Di Maio ...

Il vicesindaco eletto con la Lega e la maglia che incita alla violenza sulle donne. Il Carroccio : “E’ di Fdi”. Loro : “Non ci rappresenta” : E’ stato chiamato sul palco della sagra di Roveré Veronese (Verona) per l’estrazione della lotteria. E Loris Corradi, vicesindaco eletto in lista con la Lega, ha sfoggiato con nonchalance una maglietta rossa con una scritta che incita alla violenza contro le donne: “Se non puoi sedurla, puoi sedarla”. Non solo: quando la presentatrice dello spettacolo l’ha letta, sono partite alcune risate dal pubblico. Una scena ...