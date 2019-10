La condanna ai leader catalani è un altro colpo per la politica spagnola

Il Barcellona è contrario alla condanna dei leader indipendentisti catalani : «La prigione non è la soluzione», ha fatto sapere la squadra di calcio che da tempo è vicina alla causa indipendentista

Catalogna - i leader indipendentisti condannati da 9 a 13 anni di carcere : “Un’aberrazione” : La Corte suprema spagnola ha condannato nove dei dodici leader indipendentisti della Catalogna con pene che vanno dai 9 ai 13 anni di carcere per sedizione e appropriazione indebita di fondi pubblici dopo i fatti del 2017. Ad avere la peggio è stato Oriol Junqueras, del partito Esquerra Republicana (ERC), condannato a 13 anni per sedizione, aggravata per la sua carica di vicepresidente nel governo indipendentista, e malversazione.Continua a ...

I leader indipendentisti catalani sono stati condannati per sedizione : Ma non per il reato più grave, la ribellione, dice la sentenza più importante della storia recente della Spagna