La Casa di Carta | quinta stagione in arrivo?

La Casa di carta - la quinta stagione ci sarà : Netflix rinnova la serie : La casa di carta rinnovata per una quinta stagione: ecco quando dovrebbero iniziare le riprese La quinta stagione de La casa di carta ci sarà! A dare la splendida notizia ai fan è il portale spagnolo FormulaTv, che annuncia il rinnovo della serie televisiva dal successo internazionale. Stiamo ancora aspettando il quarto capitolo e possiamo […] L'articolo La casa di carta, la quinta stagione ci sarà: Netflix rinnova la serie proviene da ...

La Casa di carta 4 - spoiler da Álex Pina : ritmo lento e più dramma : Dopo la rivelazione fatta da Rodrigo de la Serna, che avrebbe annunciato l’uscita de La casa di carta 4 a gennaio 2020, sono iniziate a trapelare le prime anticipazioni sulla quarta parte che dovrebbe riprendere esattamente da dove si è conclusa la terza. Il finale ha messo in scena diversi cliffhanger, da Nairobi in fin di vita alla cattura di Lisbona, fino alla disperata reazione del Professore che dichiara guerra allo Stato. Consapevole di ...

Come sarà La Casa di Carta 4 - meno azione e più dramma : parla Álex Pina : Dopo la rivelazione di Rodrigo de la Serna che ha annunciato l'uscita dei nuovi episodi per gennaio 2020, le prime anticipazioni su La Casa di Carta 4 cominciano a trapelare dai creatori della serie. La terza parte si è conclusa con diversi cliffhanger, dal tiro a segno su Nairobi alla cattura di Lisbona (aka Raquel) fino all'atto di guerra dichiarato dal Professore e dalla sua squadra allo Stato. I successivi 8 episodi in arrivo su ...

Alvaro Morte sul futuro del Professore ne La Casa di Carta : “Ha ancora molto da dire” : Nonostante le voci sul suo presunto addio alla serie, Alvaro Morte non sembra affatto voler prendere le distanze dal Professore de La Casa di Carta: un personaggio che rischia di ingabbiarlo in un ruolo stereotipato, visto il massiccio e sorprendente successo mondiale nella serie, eppure molto amato dall'attore, che non mostra segni di insofferenza rispetto all'esperienza de La Casa de Papel, che d'altronde ha rappresentato la sua consacrazione ...

«La Casa di Carta 4» - l'uscita è a gennaio 2020. Parola di Palermo : La conferma che La Casa di Carta 4 ci sarebbe stata, c'è da tempo: la notizia era uscita durante le attività promozionali della terza stagione. Ma adesso si sa quando arriveranno i nuovi episodi de L**a Casa de Papel** (titolo originale della serie spagnola) su Netflix. A farsi scappare l’indiscrezione sarebbe stato Rodrigo De La Sena, l’attore che interpreta Palermo, uno dei nuovi personaggi visti in azione ne La ...

La Casa di carta 4 - de La Serna anticipa l'uscita dei nuovi episodi : gennaio 2020 (RUMORS) : Sembra che Netflix abbia intenzione di pubblicare La casa di carta 4 all'inizio del 2020. Ad aver diffuso la notizia sono stati alcuni siti siti brasiliani che hanno riportato delle dichiarazioni rilasciate da Rodrigo de La Serna, interprete di 'Palermo', uno dei nuovi componenti della banda. L'attore argentino, secondo le fonti, avrebbe dichiarato in un'intervista al giornale online Cadena 3 che il nuovo capitolo della nota serie spagnola è in ...

Svelata l’uscita de La Casa di Carta 4 - l’attore Rodrigo de La Serna rivela i piani di Netflix : L'uscita de La Casa di Carta 4 è fissata per il prossimo anno: a svelare i piani di Netflix per il rilascio della nuova stagione della serie rivelazione spagnola degli ultimi anni è un membro del cast, la new entry Rodrigo De La Serna. L'attore argentino che nella terza stagione ha interpretato il personaggio dell'omosessuale misogino e sociopatico Palermo, subentrato nella banda di rapinatori in mancanza del defunto Berlino per portare a ...

Riprese al via per la nuova serie di Alvaro Morte - dopo La Casa di Carta è uno chef in The Head : dopo aver svestito - per sempre? - i panni del cervellotico Professore ne La Casa di Carta, è in arrivo una nuova serie di Alvaro Morte, una coproduzione internazionale targata Mediapro Studio, HBO e Hulu Japan dal titolo The Head. La serie è un thriller claustrofobico in sei capitoli, che uscirà nel 2020 e racconterà il dramma di dieci persone intrappolate in un laboratorio scientifico al Polo Sud: quando improvvisamente scoprono che uno ...

La Casa di carta : il rumor sull'addio del Professore è smentito da Alvaro Morte : Per l'appassionato pubblico de La casa di carta la notizia più importante sarebbe senza dubbio l'annuncio della data di uscita della quinta serie ma, mentre all'orizzonte non si profila nulla del genere, circolano soltanto voci su presunti addii e rinnovi quasi certi. Tra queste notizie non confermate, l'ultima diffusa in rete riguarda l'uscita di scena del Professore alla fine della quarte parte, le cui riprese sono già terminate. Pare che il ...

Alvaro Morte de La Casa di Carta risponde ai rumors sul suo presunto addio alla serie : A riprese ormai finite, in attesa che arrivi l'annuncio del debutto della quarta stagione, Alvaro Morte de La Casa di Carta è stato oggetto di un rumor che ha voluto commentare in prima persona. Negli ultimi giorni si era diffuso in rete il sospetto che l'attore avesse lasciato il cast de La Casa di Carta e il dubbio che la serie perdesse il suo protagonista nel corso della quarta stagione. In realtà Morte - interprete dell'ormai iconico ...