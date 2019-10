Keira Knightley mamma bis | è una bambina | Delilah

Keira Knightley sarebbe diventata mamma per la seconda volta : Fiocco rosa per l'attrice The post Keira Knightley sarebbe diventata mamma per la seconda volta appeared first on News Mtv Italia.

Keira Knightley mamma bis : il lieto evento in gran segreto : Keira Knightley è diventata mamma per la seconda volta. L’attrice, come aveva già fatto per la primogenita Edie, ha partorito in gran segreto il secondo figlio. Gelosissima della propria vita privata, la star di Hollywood non ha rivelato sesso, nome e data di nascita del nuovo arrivato in famiglia. Ci ha pensato il Daily Mail a pubblicare in esclusiva le immagini della primissima passeggiata dei genitori con il neonato: la Knightley e il ...

