Juventus | dall' Inghilterra | Kanté ed Emerson Palmieri nei desideri di Sarri RUMORS

Infortunati Juventus - da Costa a Danilo : le ultimissime dall’infermeria : Infortunati Juventus – Stagione poco fortunata dal punto di vista fisico per la squadra di Sarri. Dopo aver perso Chiellini praticamente per tutta la stagione, i vari infortuni hanno creato diverse emergenze in difesa. Due terzini su 4 si sono Infortunati per almeno un mese, così facendo Alex Sandro e Cuadrado (adattato in difesa) non hanno mai riposato e quando il brasiliano non c’era per motivi familiari, ha dovuto giocare Matuidi ...

Mercato Juventus - dalla Spagna : scambio folle con il Real Madrid : Mercato Juventus – Zero presenze in Champions League e appena 104 minuti in Liga (in tre presenze): è questo il magro bottino stagionale di Isco. Preoccupato per il suo posto in Nazionale spagnola in vista degli Europei, l’ex Malaga secondo i media iberici è fermamente intenzionato a chiedere la cessione a gennaio. Mercato Juventus, Isco per Emre Can Il Real Madrid non è contrario all’addio, ma continua a valutare il calciatore ...

Pogba Juventus - ora arriva la conferma : l’assist arriva dalla Spagna : Pogba Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “AS“, il Real Madrid starebbe mollando totalmente la pista che porterebbe a Paul Pogba. Una scelta drastica, ma giustificata dalle eccessive richieste dello United e dal forte interesse per Eriksen. Pista libera per Paratici, il quale potrebbe convincere il centrocampista francese a far ritorno in bianconero. 120 milioni di euro la richiesta dello United, cifra che la ...

Malattia Mihajlovic - il tecnico dimesso dall’ospedale : possibile panchina con la Juventus : Sinisa Mihajlovic è stato dimesso questa mattina verso le 11.20 dal reparto di Ematologia dell’ospedale Sant’Orsola, dove sta combattendo da inizio luglio la sua battaglia contro la leucemia. Ad attenderlo la moglie Arianna. Gli ultimi esami ematici erano in linea con le aspettative dei medici. L’allenatore del Bologna potrà trascorrere alcuni giorni insieme alla famiglia nella sua casa di Roma. Domenica Mihajlovic al ...

Inter-Juventus live dalle 20.45 : Conte ritrova Lukaku - fuori Higuain : Si affrontano questa sera a San Siro le uniche due formazioni di Serie A al momento ancora imbattute; i nerazzurri padroni di casa possono vantare fino a qui la miglior difesa, con soli 2 gol subiti....

Inter-Juventus - Conte tra scelte e rabbia alla vigilia del Derby d’Italia : “via la mia stella dallo Stadium? Deficienti - ignoranti e stupidi” : Antonio Conte alla vigilia di Inter-Juventus: le parole del tecnico nerazzurro in vista del Derby d’Italia I tifosi fremono, il conto alla rovescia è iniziata: domani sera l’Inter ospita al San Siro la Juventus per il primo Derby d’Italia della stagione 2019-20. alla vigilia del match sono stati i tecnici delle due squadre i protagonisti indiscussi, con le relative conferenze stampa durante le quali hanno raccontato le ...

Juventus - il nuovo stadio in zona Continassa sarà utilizzato dalle donne e dall’Under 23 : La Juventus ha di recente ufficializzato l'aumento di capitale di 300 milioni di euro, che servirà sia a sostentare nuovi acquisti alla Cristiano Ronaldo sia ad investire sulle infrastrutture. E proprio la rivalutazione della zona Continassa è uno degli obiettivi a breve termine del presidente della Juventus Andrea Agnelli, che punta a far diventare una vera e propria cittadella sportiva la zona intorno all' 'Allianz Stadium'. A proposito di ...

Mercato Juventus - “The Sun” : assalto dalla Premier al gioiello bianconero : Mercato Juventus – Paulo Dybala non sembra essersi ancora integrato negli schemi di Sarri con l’ex allenatore di Chelsea e Napoli che non gli ha concesso troppe chance fino a questo momento. Il futuro dell’argentino è stato a lungo in discussione in estate con Manchester United e Tottenham particolarmente interessate a più riprese alle prestazioni dell’ex palermitano che alla fine è rimasto alla Juventus nel tentativo di ...

Dalla Spagna - Don Balon : Juventus - Cristiano Ronaldo non vorrebbe l'acquisto di Isco : La Juventus è pronta ad affrontare tre importanti partite nei prossimi giorni: si parte con la Spal sabato 28 settembre alle ore 15:00 mentre martedì 1 ottobre ci sarà la seconda giornata di Champions League contro il Bayer Leverkusen all' 'Allianz Stadium', match importante perché in caso di vittoria i bianconeri getterebbero le basi per la qualificazione agli ottavi di finale. Si chiude poi, prima della sosta per le nazionali, con il big match ...

Tonali-Juventus - spunta una nuova pretendente dall’Inghilterra : Tonali-Juventus, una nuova pretendente per il centrocampista azzurro spunta dall’Inghilterra. Ai tanti club interessati al talento del Brescia se ne aggiunge infatti uno nuovo ed inatteso, il Watford. Tonali-Juventus, il prezzo schizza alle stelle: la lista delle pretendenti si allunga Stando alle indiscrezioni provenienti dalle testate inglesi, al “Mario Rigamonti”, in tribuna per il match tra Juventus e Brescia, presenti alcuni ...

Calciomercato Juventus - arrivano conferme dall'Inghilterra : interessa Haaland (RUMORS) : La Juventus, come è noto, è sempre molto attenta al mercato dei giovani, lo ha dimostrato anche nel Calciomercato estivo, nel quale ha investito molto su giovani per la prima squadra ma anche per l'under 23 e la Primavera. In prima squadra spiccano i nomi del classe 1999 De Ligt, l'acquisto più oneroso del mercato bianconero, poi quello del classe 1998 Demiral, arrivato dal Sassuolo, non dimenticando l'investimento su Pellegrini, il terzino ...

Brescia-Juventus - Ronaldo fuori dalla lista dei convocati : problema fisico per il portoghese : L’attaccante bianconero non prenderà parte alla trasferta di Brescia a causa di un lieve affaticamento all’adduttore Cristiano Ronaldo non giocherà domani Brescia-Juventus, anticipo del quinto turno di Serie A. Il portoghese ha accusato un lieve affaticamento all’adduttore, spingendo Maurizio Sarri ad escluderlo dalla lista dei convocati. Lapresse La situazione di CR7 verrà monitorata nelle prossime ore, come recita il ...

Team JAY - la serie animata realizzata dalla Juventus : Team JAY è la serie animata prodotta in Italia che vede la collaborazione tra la Juventus con esperti educatori in onda su NickJr (canale 603 di Sky) dal 23 settembre tutti i giorni alle 19.00. Dedicata ai più piccoli che già amano il calcio, Team JAY è distribuito in Italia da Nickelodeon con l’obiettivo di stimolare i bambini in età prescolare con un linguaggio moderno e accendendo la loro curiosità e sviluppandone le capacità ...

Juventus-Verona - polizia schierata : le immagini fuori dallo Stadium prima della partita. Il coro dei Drughi : “Fuori gli ultras dalle galere” : “fuori gli ultras dalle galere”. È questo il coro che viene cantato da un gruppo di una trentina di “Drughi” sul piazzale davanti alla curva dello Stadium di Torino. Manca poco più di un’ora all’inizio di Juventus-Verona, la prima partita casalinga dopo l’inchiesta che ha colpito i vertici della tifoseria organizzata bianconera. Di fronte allo schieramento di forze dell’ordine, i tifosi fanno la coda per passare ai tornelli. C’è poca voglia di ...