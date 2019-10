Juventus | addio Ronaldo a fine stagione? Paratici annuncia il futuro di CR7

Juventus - CR7 starebbe pensando all'addio al calcio : i tifosi sognano Mbappé o Neymar : L'arrivo di Cristiano Ronaldo è stato molto importante per tutto il calcio italiano: il portoghese ha sicuramente portato un ritrovato prestigio a tutto il movimento del nostro calcio che mancava da decenni. Allo stesso tempo, la Juventus ha deciso di investire in maniera pesante sul portoghese convinta che alla lunga il suo acquisto possa portare dei benefici sportivi ed economici. Ma l'ultima intervista di Ronaldo a 'Sport Bible' ha ...

Pogba Juventus : possibile a gennaio. Sarà addio al Manchester : Pogba Juventus – Il sogno di mercato della squadra bianconera potrebbe diventare realtà già a gennaio. Il francese è tutt’altro che felice in quel di Manchester, ed il suo addio già nella prossima sessione di trasferimento, è sempre più probabile. La situazione è abbastanza complicata per il ragazzo, sulle cui tracce ci sono molte squadre importanti, tra cui ovviamente anche la Juventus. Pogba Juventus, il ritorno è possibile già a ...

Juventus - salta l’addio di Mandzukic : adesso cambia il suo futuro : Juventus – Ancora fermo a quota zero presenze stagionali e, come annunciato da Sarri, in disparte in accordo con la società, Mario Mandzukic è alla ricerca di un club dal quale ripartire ma, con il passare delle ore, si fa sempre più concreta un’ipotesi fino a pochi giorni fa difficilmente preventivabile: la permanenza alla Juventus almeno fino a gennaio. Per l’attaccante croato, che è stato anche escluso dalla lista UEFA stilata dai ...

Dybala Juventus - ultime chance con Sarri : altrimenti sarà addio a gennaio : Dybala Juventus – Fin qui, poco, pochissimo spazio per Paulo Dybala nella Juventus di Maurizio Sarri. Appena 24 minuti nelle prime quattro gare ufficiali, seppur confermando le sue qualità, per la ‘Joya’. Nessun caso secondo il tecnico toscano, che sostiene come non sia ancora al top della condizione ma al tempo stesso pronto per giocare. Ma è indubbio che l’argentino deve iniziare a scalare posizioni nelle gerarchie ...

Juventus - dall’addio al possibile rinnovo : cambia il futuro di Cuadrado : Juventus – Schierato a sorpresa scavalcando un Bernardeschi reduce da una prova deludente a Firenze, Juan Cuadrado è stato l’arma in più della Juventus nella seconda parte della sfida in casa dell’Atletico Madrid sbloccando l’incontro con un grande gol al termine di un’azione corale. Partito piano come un po’ tutta la formazione bianconera, il colombiano ha preso campo nel secondo tempo e convinto il tecnico ...

Mercato Juventus - addio a gennaio : il centrocampista conteso da due big : Mercato Juventus – Nonostante il ridimensionamento mediatico del caso, l’esclusione dalla lista Champions di Emre Can continua a riverberarsi sulle dinamiche di Mercato bianconere. Il centrocampista tedesco sin qui ha disputato solo mezzora nella sfida contro il Napoli e spera di trovare maggiore spazio nella gara di domani contro il Verona. Mercato Juventus, Emre Can verso l’addio Al di là del minutaggio che riuscirà ad ...

Macalli : «Allegri non guardava in faccia a nessuno. Alla Juventus qualcuno pagherà per il suo addio» : Tuttojuve riprende le dichiarazioni a Sportitalia di Mario Macalli ex presidente della Lega Pro. Parole molto dure nei confronti della dirigenza della Juventus. «C’è un piccolo particolare, che adesso non hanno più l’uomo che gli fa pensare a vincere le partite, questo è un problema. Il problema è che con Allegri, con tutte le sue manchevolezze che ognuno di noi ha, lui non guardava in faccia a nessuno, i giocatori stavano bene ...

Mandzukic Juventus - ipotesi Qatar : addio immediato? Tutti i dettagli : Mandzukic Juventus- Mario Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus in maniera immediata aprendo le porte al Qatar, ipotesi valida fino al 30 settembre, data di chiusura del mercato. L’attaccante croato starebbe valutando alcune super offerte, ma bisognerà capire se l’attuale numero 17 della Juventus avrà voglia di confrontarsi ancora con il calcio europeo. Detto questo, non […] More

Mercato Juventus - ora c’è la conferma : doppio addio certo a gennaio! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato da “CalcioMercato.it“, la Juventus avrebbe già deciso di dire addio a Perin e Pjaca nella prossima finestra di Mercato invernale. L’ex portiere del Genoa potrebbe accasarsi al Benfica, trasferimento salto in estate a causa delle condizioni fisiche non ottimali del portiere bianconero. Detto questo, Paratici potrebbe incassare circa 12 milioni […] More

Calciomercato Juventus - addio Emre Can : la nuova mezz’ala arriva dalla Liga! : Calciomercato Juventus- Mercato bianconero appena concluso, ma la sensazione è che Paratici sia già a lavoro per completare la Juventus in vista del prossimo mercato di gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni e come confermato dalla stampa spagnola, la Juventus sarebbe pronta a fiondarsi nuovamente alla carica per Rakitic. addio ormai scontato a Emre Can, il […] More