Judo | i ranking olimpici aggiornati dopo il Grand Slam di Brasilia | 7 azzurri

Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Il recentedi2019 ha regalato alla Nazionale italiana didiverse soddisfazioni e questi ottimi risultati hanno contribuito ad un bel passo in avanti dei nostri portacolori neivalevoli per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020. In particolare Odette Giuffrida (prima in Brasile nei -52 kg) e Manuel Lombardo (finalista nei -66 kg) hanno ipotecato il pass a Cinque Cerchi balzando in quinta posizione nelle rispettive categorie di peso anche se sarà necessario qualche altro buon piazzamento nei prossimi tornei di primo livello per completare l’opera.la nuova manifestazione disputata nella capitalena, l’Italia ha incrementato il proprio contingente portandosi a quota 7 atleti virtualmente qualificati per i Giochia poco più di 7 mesi dal termine del periodo di qualificazione. Oltre ai due nomi citati in precedenza, molto ...

