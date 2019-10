Italia nella top ten iniziative golfistiche internazionali

Energia : l’industria Italiana leader UE nella prima centrale a fusione : Con oltre 1,2 miliardi di contratti acquisiti per la realizzazione della prima centrale a fusione al mondo, l’industria italiana dell’alta tecnologia raggiunge un nuovo traguardo, rafforzando la sua leadership nell’ambito del Progetto internazionale ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor in via di realizzazione a Cadarache, in Francia. Si tratta di oltre il 50% del valore dei bandi per componenti ad alto contenuto tecnologico di ...

Spettatori - classifica europea : Inter unica Italiana nella top 10 - Lecce al 66° posto : Il sito transfermarkt.it, specializzato nelle statistiche di calciomercato e anche nelle curiosità inerenti al calcio, ha pubblicato la classifica Spettatori europea, cioè la classifica (per media Spettatori), della Serie A, Serie B e Serie C dei 5 campionato europei principali: Italia, Inghilterra, Francia, Spagna, Germania. Ancora una volta, escono benissimo da questa speciale classifica sia la l'Inghilterra che la Germania che vantano ...

FIFA 20 mantiene la prima posizione nella classifica software Italiana : Arrivano i dati di vendita per il mercato italiano che, come per la scorsa settimana, confermano FIFA 20 come titolo più venduto.Il gioco di EA mantiene dunque la prima posizione seguito da Ghost Recon Breakpoint di Ubisoft, che debutta in seconda posizione, e dall'intramontabile Grand Theft Auto V di Rockstar in terza.In quarta posizione troviamo God of War, risalito nei piani alti della classifica dalla quarantasettesima posizione.Leggi ...

LIVE Italia-Iran volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : azzurri alla ricerca della quinta vittoria nella competizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.58 Ci siamo: è il momento della presentazione dei sestetti. 7.55 Le squadre sono in campo per ultimare le operazioni di riscaldamento. 7.50 Nelle ultime dieci sfide tra Italia-Iran gli azzurri hanno avuto la meglio per sei volte. 7.45: Blengini non cambia le sue scelte e si affida a Lavia nel ruolo di schiacciatore titolare, in diagonale con Kooy, al centro Piano, in regia Sbertoli, opposto ...

Mari Italiani - di tutti i rifiuti 8 milioni di tonnellate sono di plastica : La plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoMar Ligure, golfo di Napoli e coste della Sicilia. sono i Mari italiani pieni di plastica. Ci sono gli strappi di nailon delle reti rotte, i galleggianti affondati e tutto quello che in ...

Joker è al primo posto nella classifica del box office in Italia : Joker, il più recente successo nel mondo del cinema, negli ultimi giorni ha raggiunto al botteghino altri 2 milioni di euro, che fanno volare l'incasso totale fino ad ora a 13,5 milioni. La classifica dei film presenti nelle sale vede sul podio Gemini Man, con 363 mila euro, seguito da Il Piccolo Yeti, con 181 mila. Subito dopo C'era Una Volta A... Hollywood che ottiene 169 mila euro arrivando a 11,1 milioni totali. Al quinto posto troviamo ...

Manovra - scontro in maggioranza. Italia viva : «Stop a Quota 100» - vertice a Palazzo Chigi nella notte : Mancano i soldi e anche l'accordo sulle misure. A ventiquattro ore dal Consiglio dei ministri, la legge di bilancio è ancora in gran parte da scrivere. E il confronto tra i partiti della...

Triathlon - Campionato Italiano distanza olimpica Cervia 2019 : nella staffetta mista si impone il Minerva Roma : A Cervia, sede del Campionato italiano di Triathlon su distanza olimpica, oggi si è svolta la staffetta mista, valida per la terza tappa del circuito dedicato, che si concluderà domenica 27 ottobre a Bari. La vittoria oggi è andata al Minerva Roma, che ha battuto il Triathlon Team Riccione, mentre è arrivato più staccato il The Hurricane. Vittoria del Minerva Roma (Alessandra Tamburri, Valerio Cattabriga, Costanza Arpinelli e Nicola Azzano) ...

Mancini entra di diritto nella storia : Italia qualificata con tre giornate d’anticipo - è la prima volta in assoluto : Impresa Italia. Altro successo per la squadra di Roberto Mancini, gli azzurri hanno superato anche la Grecia in una partita ben condotta e staccato il pass per Euro 2020. Si tratta di un risultato che può essere considerato storico per l’Italia, sembra passata una vita dalla mancata qualificazione ai Mondiali in Russia ma appena 23 mesi fa gli azzurri mancavano clamorosamente la qualificazione al Mondiale del 2018. L’Italia ha ...

Golf – Open d’Italia : Fitzpatrick difende il primo posto ad un giro dalla fine - Pavan nella top ten : L’azzurro perde due posizioni ma rimane comunque tra i migliori dieci, domani l’ultimo giro che deciderà il vincitore della 76ª edizione dell’Open d’Italia L’inglese Matthew Fitzpatrick è rimasto al comando con 200 (67 65 68, -13) colpi a un giro dal termine del 76° Open d’Italia, quinta tappa delle Rolex Series dell’European Tour, che si sta svolgendo sul difficile percorso dell’Olgiata Golf Club (par 71) a Roma. ...

BAKE OFF Italia 2019/ Eliminati e diretta : Roberto Valbuzzi non sta nella pelle : BAKE Off ITALIA 2019, diretta e Eliminati 11 ottobre, Real Time: sotto il tendone Csaba dalla Zorza, Diego Thomas e Roberto Valbuzzi. Emozioni degli ospiti

Matteo Berrettini scavalca Fabio Fognini e diventa n.1 d’Italia nella classifica ATP. Un sorpasso generazionale : La stagione da sogno del tennis italiano maschile è entrata nella fase conclusiva e sembra davvero incredibile pensare che ci sono ben due atleti del Bel Paese ancora pienamente in corsa per le ATP Finals a tre settimane dal termine della regular season. Fabio Fognini, punta di diamante del tennis nostrano nell’ultimo lustro, sta disputando la miglior annata della carriera specialmente grazie allo storico trionfo ottenuto nel Masters 1000 ...

Italia - Mancini : “L’Europeo manca da troppo tempo nella nostra bacheca. Per domani ho un solo dubbio” : “Dobbiamo passare lo scoglio della Grecia e non sarà semplice. Ha cambiato allenatore e non sappiamo come giocherà, ma per noi non dovrà cambiare niente: dobbiamo vincere questa partita per noi molto importante. Il ballottaggio tra Bernardeschi e Barella? Sì, abbiamo un solo dubbio, è quello. L’obiettivo principale sono gli Europei, la prima competizione importante che avremo. Poi bisognerà vedere la squadra per i Mondiali in ...