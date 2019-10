Italia | la democrazia dei vuoti

Fonte : espresso.repubblica

(Di lunedì 14 ottobre 2019) La scena è deserta anche se in apparenza affollata di leader, ex leader, aspiranti leader, auto-candidati al Quirinale, vecchie volpi e nuovi cortigiani. E il taglio dei parlamentari non aumenta l'autorevolezza dei politici, ma è solo un altro passo verso la fine della rappresentanza Esclusivo: dietro la trattativa Lega-Russia c'è un uomo Eni "

CarloCalenda : Per piacere Luigi. Almeno osserva un dignitoso silenzio. Hai passato gli ultimi 18 mesi a inveire contro i 5S e vot… - GianlucaVasto : L'Italia smette di essere il Paese europeo con più parlamentari elettivi, risparmiamo mezzo miliardo a legislatura,… - LaStampa : Il figlio dell’ultimo Scià: “L’unica via per far tornare la democrazia in Iran è la disobbedienza civile”. -