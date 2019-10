Italia 5s | giornalista de Le Iene rischia il linciaggio | ' Salvo grazie ai poliziotti'

Egitto - giornalista Italiana fermata in aeroporto : La giornalista barese freelance Francesca Borri e' stata fermata dalle autorita' egiziane all'aeroporto del Cairo, dove era arrivata dall'Italia. Non si hanno ancora notizie sulle cause del fermo. Fonti diplomatiche riferiscono che l'ambasciata d'Italia al Cairo sta seguendo il caso della giornalista con la massima attenzione. Con la freelance italiana c'e' in questo momento Maria Del Carmen Taschini Otero, capo della cancelleria consolare ...

Un giornalista giapponese a Matteo Renzi : "Italia Viva nella nostra lingua si traduce Italia Banzai" : “Italia Banzai? Spero sia un suggerimento ‘open source’ perché la utilizzeremo in modo simpatico e divertente”. Così Matteo Renzi risponde a un cronista giapponese che gli fa notare, nel corso della sua conferenza stampa nella Sala della Stampa Estera, che ‘Italia Viva’ in giapponese si traduce, appunto, in “Italia Banzai”.L’ex premier aggiunge: “Banzai era una grande ...

US Open – Nadal - ironia e un pizzico di veleno contro il giornalista : “ho perso 4 volte il servizio? Sei Italiano - tifi Berrettini” : Rafa Nadal risponde con ironia, e anche un po’ di veleno, alla domanda di un giornalista italiano che gli fa notare di aver perso il servizio 4 volte: in vista della sfida contro Berrettini, è già derby Spagna-Italia Ha specificato che fosse ironico, qualche risata in conferenza stampa lo ha confermato, ma il tono e le risposte rivolte ad un giornalista italiano, hanno tradito un po’ di fastidio nella voce di Rafa Nadal. In ...

US Open - tocca al giornalista Italiano fare la domanda ma Roger Federe lo prende in giro : “No - tu no”. “Hai paura di me?” : “Ancora due domande, poi tocca a Ubaldo (Scanagatta, ndr)”. “Oh, no, lui no“. Alla conferenza stampa di Roger Federer, prima dei quarti di finale degli US Open, un dirigente del torneo cita il giornalista italiano, amico del tennista svizzero e con cui in passato è stato protagonista di divertenti scambi di battute. “Hai paura di me?” replica Scanagatta”. “No, di te no, solo dei ragni”. Video ...