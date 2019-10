Italia 5 Stelle | fotografia del Movimento in tempi di governo giallorosso A trainare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Beppe Grillo, il padre visionario e unico vero leader. Giuseppe Conte, l’uomo di garanzia che gode della benedizione del fondatore. Luigi Di Maio, il capo politico all’inseguimento. Roberto Fico, il movimentista dentro le istituzioni che calma gli scalpitanti. Davide Casaleggio, il defilato con in mano le chiavi di Rousseau alla ricerca di più attenzioni. Chi è iloggi, lo dicono le cinque fotografie dei leader che hanno sfilato sul palco dell’Arena Flegrea di Napoli per la quinta edizione di. Per un partito nato nelle piazze e cresciuto in rete, è sempre e soltanto l’incontro annuale con gli attivisti il termometro capace di raccontare come vanno le cose. Prima di tutto ci fu Roma: era il 2014 e la base incredula festeggiava l’ingresso in Parlamento. Per Grillo fu un trionfo: planò sulla folla con una gru e fece uno dei comizi a mezz’aria. Poi ...

