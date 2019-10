Italia 5 stelle | c’è qualcosa da festeggiare per i dieci anni del M5s?

Italia 5 Stelle - fotografia del Movimento in tempi di governo giallorosso. A trainare l’asse Grillo-Conte - mentre Di Maio e Casaleggio inseguono : Beppe Grillo, il padre visionario e unico vero leader. Giuseppe Conte, l’uomo di garanzia che gode della benedizione del fondatore. Luigi Di Maio , il capo politico all’inseguimento. Roberto Fico, il movimentista dentro le istituzioni che calma gli scalpitanti. Davide Casaleggio , il defilato con in mano le chiavi di Rousseau alla ricerca di più attenzioni. Chi è il Movimento 5 Stelle oggi, lo dicono le cinque fotografie dei leader che hanno ...

Italia a 5 Stelle - la iena Filippo Roma : Mi hanno aggredito in cento : "Se non fosse intervenuta la polizia a salvarmi, non sarei qui a raccontarla". A dirlo all'Andkronos è la iena Filippo Roma che oggi a Napoli, durante l'evento Italia a 5 Stelle , è stato aggredito da un gruppo di militanti grillini. Circa un centinaio di persone che lo hanno insultato pesantemente. "Appena mi hanno visto sono impazziti. Mi hanno urlato 'bastardò, 'figlio di put...', 'venduto'", hanno gridato i militanti pentastellati ...

Italia 5 Stelle - Raggi : “Non ce la faccio a passare la giornata smentendo le cazzate dei giornali”. Stoccata a Salvini e l’abbraccio con Grillo : “Ci raccontano in un modo che sappiamo non essere quello giusto. Dicono di noi un po’ tutto, un po’ troppo forse. A volte noi non riusciamo a replicare a tutto colpo su colpo, perché si tratterebbe di fare un altro lavoro, di passare la giornata a smentire tutte le cazzate di tutti i giornali. Io non ce la faccio. faccio il sindaco, cerco di lavorare per la mia città”. Sono le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, ...