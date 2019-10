Isee corrente 2019 | nuova DSU | cosa cambia con i nuovi requisiti

Fonte : leggioggi

(Di lunedì 14 ottobre 2019)no ie il Modello, con laDSU. Approvato dal Ministero del lavoro con decreto n. 347 del 4 ottobreil nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) utile quando si deve presentare il modello. Per chi non lo sapesse, la DSU è il documento necessario al fine di ottenere il valore(indicatore della situazione economica equivalente) che misura lo status economico della famiglia, per stabilire se la stessa ha diritto o meno a prestazioni socio-assistenziali o servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate. Il restyling si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto crescita (decreto legge n. 34/). In particolare, sono stati alleggeriti iper ottenere l’, il modello, per intenderci, da presentare in caso di variazioni della situazione occupazionale e reddituale del nucleo ...

soleterramare : RT @Virus1979C: #redditodicittadinanza Chi si ritrova in difficoltà per aver, ad esempio, perso il lavoro potrà fare più agevolmente richi… - gioporce : RT @Virus1979C: #redditodicittadinanza Chi si ritrova in difficoltà per aver, ad esempio, perso il lavoro potrà fare più agevolmente richi… - vistullo : RT @Virus1979C: #redditodicittadinanza Chi si ritrova in difficoltà per aver, ad esempio, perso il lavoro potrà fare più agevolmente richi… -