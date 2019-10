Inter e Milan valutano idee per “salvare” San Siro

Piano Integrato di Intervento MIND – Milano Innovation District : La Giunta ha adottato il Piano Integrato di Intervento MIND-Milano Innovation District presentato da Arexpo Spa riguardante l’area utilizzata per

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Girelli trascina la Juventus - tris del Milan nel derby contro l’Inter : La terza giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 fa parte dell’album dei ricordi. Quest’oggi sono state due le partite che hanno delineato il quadro del terzo turno. Le campionesse d’Italia della Juventus si sono imposte contro il Florentia 3-1 tra le mura amiche. Un match non semplice per le bianconere, passate per prime in vantaggio grazie alla marcatura di Cristiana Girelli al 18′. Le ospiti ...

Calciomercato : l'Inter starebbe puntando Gotze - il Milan invece Gagliardini e Celik : Il campionato sta entrando nel vivo, il mercato di gennaio è temporalmente lontano, ma già le rose di Milan e Inter avrebbero evidenziato alcune necessità che potrebbero essere colmate a fine anno. l'Inter avrebbe bisogno di un centrocampista in più e un attaccante, mentre al Milan si ragionerebbe per costruire una squadra che piaccia al nuovo allenatore Stefano Pioli. Fra i nomi per l'Inter sarebbe spuntato quello del giocatore in scadenza di ...

Inter-Milan calcio femminile oggi - orario d’inizio e come vedere il derby in tv e streaming : Il campionato di Serie A di calcio femminile 2019/2020 ci regala una domenica di grande importanza. Si giocherà, infatti, il derby di Milano. Quest’oggi, alle ore 15.00. infatti, vedremo il primo capitolo di questa sfida, dato che non si era mai vista nella massima serie. Un confronto senza una favorita d’obbligo, nel quale le rossonere cercheranno di sfruttare la loro esperienza contro le neo-arrivate “cugine”. IN TV ...

Primo derby femminile in Serie A : Inter-Milan live su Sky : I campionati sono fermi per la sosta delle Nazionali, ma non mancheranno nel weekend in arrivo gli appuntamenti da seguire per tutti i calciofili. Tra questi c’è un evento destinato a entrare nella stroia: il Primo derby femminile in Serie A tra Inter e Milan. In un Primo momento si era ipotizzato di giocare la […] L'articolo Primo derby femminile in Serie A: Inter-Milan live su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

NUOVO STADIO Inter-MILAN/ Se Google Maps ci dice che la grande Milano non basta più : Il confronto sul NUOVO STADIO di Inter e Milan dovrebbe spingere ad aprire una riflessione più ampia su cosa è Milano e sulle decisioni che chiede

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Juventus-Florentia San Gimignano e il derby Inter-Milan nel terzo turno : Torna il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 dopo la pausa dedicata ai match della Nazionale nelle qualificazioni agli Europei 2021. Si riprende dal terzo turno e da Juventus e Milan in vetta alla classifica. Le bianconere affronteranno a Vinovo il Florentia San Gimignano nel posticipo domenicale delle ore 12.30. Le toscane, a secco di punti, dovranno vedersela con le padrone di casa e cercheranno di sfruttare a proprio vantaggio ...

Calciomercato : duello tra Milan e Inter per Javi Martinez ed Eriksen (RUMORS) : Il Milan potrebbe competere con diverse squadre della Serie A per l'acquisto del centrocampista veterano del Bayern Monaco Javi Martinez. Martedì scorso il club rossonero ha licenziato l'allenatore Marco Giampaolo e mercoledì è stata confermata la nomina di Stefano Pioli come nuovo allenatore del Milan. L'ex coach della Fiorentina e della Lazio vorrà mettere la propria impronta sulla squadra il più presto possibile, con i rossoneri che hanno ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Ottobre : 250mila mq destinati ad attività sportive diventano edificabili per Milan e Inter : Operazione San Siro, la grande abbuffata del nuovo stadio Il calcio è magico. E lo stadio di San Siro di notte magiche ai tifosi ne ha regalate tante. Ma nei prossimi mesi ci stupirà. Sta per scoccare la più grande magia della sua storia: la moltiplicazione dei milioni e del cemento. Milan e Inter hanno infatti chiesto al sindaco di Milano il via libera […] di Gianni Barbacetto La verdinità perduta di Marco Travaglio Siccome sono ...

Moby - il Tribunale di Milano rigetta l’istanza di fallimento avanzata da tre fondi Internazionali ma avverte : “La situazione di crisi è evidente” : Il Tribunale di Milano ha rigettato oggi l’istanza di fallimento avanzata verso Moby spa da tre fondi internazionali detentori del bond aziendale da 300 milioni con scadenza 2023 crollato martedì al suo picco più basso di valore (28,27%). I tre fondi speculativi – Soundpoint Capital, Cheyenne Capital e York Capital – possiedono oltre un milione di euro dell’obbligazione e avevano avanzato la richiesta legale a seguito dell’ultima ...

Milano - bruciano dieci auto in centro. L’Intervento dei vigili del fuoco in soggettiva : I vigili del fuoco del comando di Milano distaccamento Sardegna, sono intervenuto alle 5.50 di mercoledì, lungo via Barbavara, nel centro della città, per una serie di incendi che hanno interessato una decina di vetture in sosta. I vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di spegnimento dei roghi e alla bonifica e messa in sicurezza dei luoghi. L'articolo Milano, bruciano dieci auto in centro. L’intervento dei vigili del fuoco in ...

I residenti di San Siro contro Inter e Milan : Il primo confronto diretto di Inter e Milan con i cittadini, per la questione del nuovo San Siro è andato malissimo. I due club sono stati pesantemente contestati, soprattutto dai cittadini che abitano attorno allo stadio. Sono piovute accuse di speculazione edilizia, ma anche tanti timori per l’eccessiva vicinanza alle abitazioni esistenti del nuovo impianto, dubbi sulla viabilità, sulla sicurezza e sull’opportunità di “avere la movida ...

Milan – Pioli si presenta tra obiettivi e battute : “tifavo Inter? Non si può confondere un ragazzino di 13 anni pieno di capelli con uomo maturo” : Pioli ha le idee chiare: le parole del nuovo allenatore del Milan nella conferenza stampa di presentazione E’ servita una conferenza molto lunga, a Stefano Pioli, per presentarsi come nuovo allenatore del Milan. Il nuovo tecnico rossonero ha risposto alle domande dei giornalisti, svelando i suoi obiettivi e le sue sensazioni alla vigilia della nuova avventura. Ph. sito Ac Milan “Mi preparo a questa avventura con grande ...

Spalletti - niente Milan! Duro confronto al telefono con l’Inter : “se date a Conte 12 milioni - a me…” : Spalletti non raggiunge l’accordo sulla buonuscita con l’Inter, salta il passaggio al Milan: l’allenatore ha un Duro confronto con la società nerazzurra al telefono Nelle ultime ore in casa Milan c’è stato un vero e proprio ribaltone: via Giampaolo nonostante la vittoria sul Genoa, contattati Spalletti e Pioli. Il primo sembrava il nome caldo, quello preferito da dirigenza e tifoseria, ma la scelta è virata sul ...