Instagram censura il corteo anti-Erdogan di Bologna | Violenza

La protesta : « Instagram censura i nostri figli scambiandoli per femmine in topless» : La protesta delle mamme su InstagramLa protesta delle mamme su InstagramLa protesta delle mamme su InstagramLa protesta delle mamme su InstagramLa protesta delle mamme su InstagramLa protesta delle mamme su InstagramLa protesta delle mamme su InstagramLa protesta delle mamme su InstagramLa protesta delle mamme su InstagramLa protesta delle mamme su InstagramHai i capelli lunghi: allora sei una femmina. L’intelligenza artificiale che ...

Facebook e Instagram censurano i nudi di Canova - Sgarbi vuole portare i social in tribunale : “Algoritmo capra - non distingue arte e porno” : La censura in rete, da parte di Facebook e Instagram, dei nudi artistici delle opere di Antonio Canova fa infuriare Vittorio Sgarbi. Il critico, che a gennaio è diventato presidente della Fondazione Canova di Possagno, paese natale dello scultore settecentesco, annuncia cause contro i social a causa dell’algoritmo incapace di distinguere tra arte e pornografia, che genera automaticamente un blocco delle immagini di capolavori universali ...