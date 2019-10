Infortunio Zapata | l’esito degli accertamenti | guai Atalanta

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019)– Non arrivano buone notizie in casasulle condizioni dell'attaccante Duvan, il colombiano è stato stato sottoposto addopo il ritorno anticipato dal ritiro della nazionale e ha riportato una probabile lesione di primo grado all'adduttore destro, gli esami verranno ripetuti nella giornata di lunedì per confermare la diagnosi. Il calciatore ovviamente non sarà presente sabato nell'anticipo di campionato dei nerazzurri in casa della Lazio ma dovrebbe saltare anche altre partite. La situazione sarà più chiara però dalla prossima settimana.

