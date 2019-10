Infortunio Duvan Zapata | il colombiano fa preoccupare l’Atalanta | “Mai capitata una cosa

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019)– Sono attesi ad ore gli esami di, dopo il problema muscolare che lo ha visto lasciare il campo a metà primo tempo di Colombia-Cile. Ore di apprensione per l’Atalanta e per i tifosi bergamaschi, che rischiano di perdere ilper almeno un mese. Le prime stime parlano di 4-5 partite di stop per, che fa ulteriormentecon le sue parole: “Non mi era mai capitato di farmi male calciando in porta, per questo fatico ad accettarlo. Con la Samp accusai un problema simile, alla gamba sinistra, ma non in questo modo. Per fortuna mi sono fermato subito, se fossi rimasto in campo avrei peggiorato la situazione. Ora mi sento bene e non devo forzare il muscolo: camminando non sento dolore, ma non posso correre. Aspetto gli esami, voglio tornare il prima possibile”. Qualora venissero confermate le prime ...

