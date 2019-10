Influenza | vaccino e fake news | 7 rischiosi falsi miti

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Alla vigilia dell’apertura della campagna vaccinale contro l’– attiva da domani al 31 dicembre – ecco ‘il catalogo’ dei pregiudizi ein tema di, pubblicati sulla pagina del sito del ministero della Salute, dedicata all’epidemia stagionale. Il falso mito numero uno è che l’non sia una malattia seria, quindi non c’è bisogno del. Un grave errore di valutazione. Si tratta infatti di “una malattia respiratoria che può manifestarsi in forme di diversa gravità che, in alcuni casi, possono comportare il ricovero in ospedale e anche la morte. Più di 650 mila persone, nel mondo, muoiono ogni anno. Alcune fasce di popolazione, come i bambini piccoli e gli anziani, possono essere più a rischio di gravi complicanzeli, come polmoniti e peggioramento delle condizioni fisiche”. ...

