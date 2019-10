Influenza | D’Amato | “Al via da domani nel Lazio la campagna vaccinale”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Prende il via nelda– e fino al 31 dicembre – ladi vaccinazione antle con le prime 350 mila dosi di vaccino a disposizione gratuitamente presso il proprio medico di famiglia, i pediatri e i servizi vaccinali delle Asl. Lo ricorda l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato. “Voglio rivolgere un appello per la vaccinazione. L’non va sottovalutata e ogni anno mette a rischio lo stato di salute dei cittadini soprattutto degli anziani e delle persone più deboli”, ha detto D’Amato. “Per le complicanzeli – ha aggiunto – l’anno passato abbiamo avuto 88 casi gravi e 15 decessi. L’obiettivo dellaantle per quest’anno è quello di superare la media nazionale. Si tratta di un obiettivo molto ...