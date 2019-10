Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019), 14 ott. (AdnKronos Salute) - C'è Alice che dipinge l'abbraccio immaginario fra un malato di cancro e un nuovo sé, "uguale ma a tratti diverso", perché il tumore lo ha cambiato per sempre senza però riuscire a ucciderlo. E c'è Sogol che per fotografare il rapporto con il male sceglie un abito

TV7Benevento : Immunoterapia musa per l'arte, mostra in tour debutta a Milano... - Adnkronos : #Immunoterapia musa per l'arte, mostra in tour debutta a Milano -