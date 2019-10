Il senegalese irregolare risponde al controllo | botte ai carabinieri

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Federico Garau Lo straniero, un venditore abusivo clandestino di nazionalitàcon precedenti, non ha esitato a scagliarsi contro i militari che stavano verificando la sua merce contraffatta Si è scagliato con violenza contro iche volevano sottoporlo ad un, per questo motivo ora il venditore abusivo straniero si trova dietro le sbarre del carcere di Venezia in attesa di giudizio direttissimo. I fatti si sono verificati durante la serata di sabato, quando i militari si trovavano impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio in Riva degli Schiavoni. Notato l'ambulante, in possesso di merce contraffatta, gli uomini dell'Arma si sono a lui avvicinati, venendo immediatamente aggrediti. Senza attendere neppure di venir interpellato, il 25enne ha attaccato idella stazione di San Marco, colpendoli con forza. Dopo una breve ...

_Aleald0 : Niente di che: il solito senegalese irregolare beccato a spacciare. Tutto normale #Torino #Stopinvasione… - magicaGrmente22 : @GiuseppeConteIT : un lavoro. Forza !! Carabinieri aggrediti e feriti da un senegalese, irregolare e già noto alle… - Capuaonline : Castel Volturno. 32enne senegalese irregolare, viene arrestato per spaccio. -