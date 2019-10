Il partito del primo ministro ungherese Viktor Orbán ha perso le elezioni municipali di

Giuseppe Conte - sta per nascere il partito del premier. L'incontro segreto con la figlia di De Gasperi : Giuseppe Conte sarà accolto domani lunedì 14 settembre nel foyer del Teatro Gesualdi di Avellino per una lezione sul "Contributo dei cattolici nella stesura della Costituzione" dai parlamentari eletti dalla provincia di Avellino del M5s e anche da una serie di ex big della Dc: Ciriaco De Mita, Nicol

Di Maio : «Accordi con Pd non all’ordine del giorno». Conte : non farò mio partito : Il presidente dell’Associazione Rousseau apre la festa per i dieci anni del Movimento. Conte: «Un mio partito? Ci sono già molti soggetti politici»

Anonymous italia pubblica 220 database del partito democratico : Anonymous italia viola 8 siti del Partito democratico pubblicando oltre 220 database (fonte:Anonymous italia) Anonymous italia ha colpito il Partito democratico violando i siti internet di alcune delle sedi dell’Emilia Romagna e di Empoli e ottenendo l’accesso a 220 database privati e aziendali. Sono 8 i siti internet violati dagli attivisti di Anonymous italia che, pubblicando i file di dump su Privatebin hanno reso pubblici i dati di alcuni ...

Rory Stewart - ex candidato alla leadership del partito Conservatore britannico - si candiderà alle elezioni per il sindaco di Londra come indipendente : Rory Stewart, ex candidato alla leadership del Partito Conservatore britannico, ha annunciato su Twitter che si candiderà come indipendente alle elezioni per il sindaco di Londra che si terranno il prossimo anno: gli altri candidati saranno il laburista Sadiq Khan,

Pd - Ama : il partito Democratico aderisce allo sciopero del 15 ottobre : Roma – Cominceremo con l’assemblea dei lavoratori AMA a Fortebraccio il 14 ottobre alle ore 18:00 e il 15 saremo in piazza con i sindacati e le altre municipalizzate Romane per far sentire la nostra voce e chiedere le dimissioni della sindaca Raggi, visto la gravità in cui si trovano le aziende municipalizzate. Una situazione che a Roma non ha precedenti, lavoratori e cittadini non ne possono più. Saranno due giorni che l’amministrazione ...

Il ticket Marion-Zemmour vuol fare la grande sostituzione del partito della zia Le Pen : Parigi. Quando Rapahël Enthoven, l’unico progressista della Convention de la droite, ha detto che il Rassemblement national (Rn) “è un vecchio partito corrotto il cui capo, come tutti sanno, è un avversario ideale per il governo in carica”, in molti hanno applaudito dentro la sala meeting parigina L

Francesca Archibugi a Radio Capital : ?"Io sono del partito di Bibbiano. I figli non sono dei genitori" : Costanza Tosi "Quando uno dice ah, strappare i bambini alle mamme. Ma a volte è stato un bene strappare i bambini alle famiglie" “Il bambino non è dei genitori. Ci tengo tantissimo a dire che sì, sono del partito di Bibbiano”. Non ha ripensamenti e non si vergogna a dirlo la regista Francesca Archibugi, intervenuta a Circo Massimo, durante la trasmissione di Massimo Giannini su Radio Capital, per presentare il suo nuovo film ...

Pd - parte l’app del partito - costerà un euro al mese. Tessere - sondaggi - proposte : tutto online. Lo slogan : “Tu vali tu” : “La nuova Pd App sta arrivando”. Nicola Zingaretti annuncia su Facebook il lancio dell’applicazione ufficiale del partito, previsto per il 15 ottobre, con cui punta a modificare la comunicazione con gli iscritti. Il segretario democratico ha postato un video che guida al funzionamento, passo dopo passo. Per gli utenti è necessario prima di tutto iscriversi, pagando una quota associativa di 1 euro mensile. Quindi, potranno ...

Laura Boldrini torna al Pd - Paragone attacca : 'Esempio della sinistra partito di sistema' : Gianluigi Paragone, senatore del Movimento Cinque Stelle, continua a mantenere toni particolarmente polemici nei confronti del suo partito per aver stretto un'intesa con il partito Democratico, e non le manda a dire neanche ai dem. Attraverso un video postato sulla sua pagina Facebook ha avuto ancora una volta modo di manifestare tutto il suo malcontento per quello che è, al momento, è stata la scelta di iniziare un percorso comune con il ...

Italia Viva - Maria Elena Boschi è la capogruppo alla Camera del nuovo partito di Matteo Renzi : Maria Elena Boschi è la capogruppo alla Camera di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi alla quale la fedelissima dell’ex premier ha aderito insieme ad altri 24 colleghi tra cui Ettore Rosato, Ivan Scalfarotto e Luigi Marattin. A comunicare la nomina dell’ex ministra delle Riforme e sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio è stata la vicepresidente di Montecitorio, Maria Edera Spadoni, presidente di turno ...

Pd - Antonio Rubino : "Un euro alle ong per ogni tessera di partito" - l'ultima proposta della sinistra : "Il Pd non può funzionare come una società per azioni in mano ad un gruppo di deputati, deve ritornare a messaggi forti. Per questo, proponiamo che un euro per ogni tessera venga devoluto alle ong che salvano la gente in mare: un modo per dire loro grazie per quello che hanno fatto in questi mesi di

Luigi Di Maio - il retroscena : irritato con Giuseppe Conte : "Non saremo il partito delle tasse" : "Nessuno si muova". Un altolà, quello che si legge nel post di Luigi Di Maio, che è un ordine: un ordine rivolto non soltanto ai ministri Lorenzo Fioramonti, per le "tasse sulle merendine e sui voli", e Sergio Costa per il decreto ambiente, ma anche e soprattutto al premier Giuseppe Conte, che ha be

Salvini contro Di Maio : "Ha svenduto la dignità del suo partito al Pd". La profezia sulla pulizia d'autunno : "Il 27 ottobre si vota in Umbria e dopo cinquant'anni la sinistra va a casa anche lì. pulizia d'autunno". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo dal palco della festa del Carroccio a Chiuduno, in provincia di Bergamo. "Ci sarà più gusto - continua Salvini - perché l'Umbria è la pri

Sondaggi Ipsos : ecco l’elettorato del nuovo partito di Renzi : Sondaggi Ipsos: ecco l’elettorato del nuovo partito di Renzi In uno degli ultimi Sondaggi del noto istituto demoscopico Ipsos, guidato da Nando Pagnoncelli, si parla della nascita di Italia Viva. Il nuovo partito dell’ex premier ed ex segretario del partito Democratico dovrebbe cominciare, stando alle rilevazioni di Ipsos, dal 4,4%. Risultato che rientra in linea con la media degli altri istituti demoscopici, che vedono Italia ...