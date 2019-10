Il Paradiso delle Signore - Daily | anticipazioni prima puntata del 14 ottobre 2019

Il Paradiso delle signore - trama 2ª puntata : la misteriosa Angela è la nuova cameriera : Finalmente oggi, lunedì 14 ottobre 2019, su Rai Uno riaprirà i battenti l’amata soap opera Il Paradiso delle signore, ambientata negli anni Cinquanta. E’ già possibile sapere in anteprima cosa succederà nel corso della seconda puntata in programma martedì 15 ottobre. Dagli spoiler si evince che, oltre all’arrivo di Rocco Amato, farà il suo ingresso anche Angela Barbieri (Alessia Debandi), una ragazza umile e semplice dal passato tormentato. La ...

Il Paradiso delle signore 4 : GIORDANO PETRI sarà Franco - anticipazioni : È ormai ufficiale il cast fisso de Il paradiso delle signore 4, la fiction daily di Rai 1 che sta per intraprendere un lungo cammino di ben 160 puntate. Dei ruoli vecchi e nuovi che vedremo in modo continuativo vi abbiamo già parlato in un precedente post, ma ci saranno anche altri personaggi che conosceremo nel corso dei mesi e chissà che qualcuno di loro non lasci il segno all’interno delle storie ambientate al grande magazzino di ...

Il Paradiso delle Signore 4 - anticipazioni 15 ottobre : Riccardo e Adelaide assumono Angela : Finalmente ci siamo: Il Paradiso delle Signore 4 è pronto a tornare a rallegrare i pomeriggi degli spettatori di Rai 1 a partire da domani 14 ottobre con la prima di 140 puntate ricche di novità: il grande magazzino milanese diretto da Vittorio Conti tornerà ad essere protagonista con storie d'amore tra giovani commesse e faide famigliari tra i Guarnieri, gli Amanti, i Cattaneo ed i Barbieri. Le anticipazioni della seconda puntata di martedì 15 ...

Il Paradiso delle Signore 4 - il cast della nuova stagione : Con l'annuncio, arrivato dopo la quasi certezza del mancato rinnovo, che Il Paradiso delle Signore avrebbe avuto una nuova stagione nel day time di Raiuno, la produzione si è affrettata a riaccaparrarsi il cast che ha portato al successo la versione daily della fiction in onda da quattro anni.Rivedremo così, come protagonisti principali, Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu, nei panni di Vittorio e Marta, la coppia formatasi nella stagione ...

Il Paradiso delle Signore 4 - spoiler prima puntata : il nipote di Agnese arriva a Milano : Lunedì 14 ottobre andrà in onda su Rai 1 la prima puntata de Il Paradiso delle Signore 4. La soap è ambientata dopo l'estate del 1960: dopo la chiusura estiva del Paradiso, le commesse sono pronte per tornare a lavorare al grande magazzino. Tuttavia, non tutte le dipendenti di Vittorio torneranno al lavoro in quanto sia Tina che Clelia hanno deciso di lasciare la capitale della moda ed iniziare una nuova vita da un'altra parte. E' proprio per ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 ottobre 2019 : Gabriella nuova stilista del Paradiso : Riaprono le porte del Paradiso. Gabriella torna da Parigi mentre Luciano accoglie la nuova capocommessa e una nuova venere. Agnese attende suo nipote dalla Sicilia.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 18 ottobre : Gabriella torna da Parigi : È tutto pronto per l'attesissimo ritorno de Il Paradiso delle signore su Rai 1, dopo una lunga attesa e la preoccupazione che la serie televisiva venisse cancellata. La notizia, balzata alle cronache la scorsa primavera, aveva causato grande apprensione tra i fedeli telespettatori del programma che, con il passare del tempo, era riuscito a ottenere degli ascolti più che soddisfacenti. Alla fine, la Rai ha cambiato idea e ha rinnovato la seconda ...