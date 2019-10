Il mondo in uno specchio nel video di Duemila Volte di Marco Mengoni | nuovo singolo da

Sci alpino - raduno ad Olgiate Olona per le slalomiste di Coppa del mondo : la lista delle convocate : Le slalomiste di Coppa del Mondo si ritrovano ad Olgiate Olona: programmati i test atletici dal 10 ottobre Continuano i raduni ad Olgiate Olona per i team maschili e femminili, alle prese con i test atletici di rito, che seguono il lungo in ritiro in terra argentina, precisamente ad Ushuaia. Giovedì 10 ottobre sarà il turno delle slalomiste di Coppa del Mondo convocate dal direttore tecnico Giovanni Luca Rulfi d’intesa con il ...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia. Primo raduno per il Settebello campione del mondo di Sandro Campagna : I campioni del mondo del Settebello si riuniscono del Primo raduno della nuova stagione: la pausa della Serie A1 permette al CT Sandro Campagna di tornare al lavoro con la Nazionale di Pallanuoto maschile, che si ritroverà a Verona da giovedì 10 a sabato 19 ottobre. Di seguito l’elenco completo dei 18 convocati dell’Italia: Jacopo Alesiani, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo e Niccolò Figari (AN Brescia) Michael Bodegas ...

Salto con gli sci - la squadra di Coppa del mondo femminile in raduno a Planica : tre le atlete convocate : raduno a Planica per la squadra femminile di Coppa del Mondo, appuntamento per il 3 ottobre Torna a radunarsi la squadra femminile di Coppa del Mondo, in vista del primo impegno stagionale previsto a Wisla (Pol), in data 23 ottobre. Per gli allenamenti, che prenderanno il via giovedì 3 ottobre a Planica (Slo), il direttore tecnico ha convocato i seguenti tre effettivi: Manuela Malsiner, Lara Malsiner ed Elena Runggaldier. Le atlete, in ...

Notizie del giorno – Grave lutto nel mondo del calcio - calciatore di Serie A coinvolto in uno scandalo : Grave lutto NEL mondo DEL calcio – E’ morto a soli 43 anni il preparatore atletico del Crotone Sergio Mascheroni, deceduto in seguito ad un incidente. Questo il comunicato del club calabrese.“Perdiamo uno della nostra famiglia. Con il cuore pieno di dolore siamo costretti a dare una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Il nostro preparatore atletico, Sergio Mascheroni, ci ha lasciati improvvisamente a seguito di una tragica ...

Giuseppe Mancia - uno tra i migliori scienziati italiani al mondo : “Aboliamo i concorsi universitari” : Il professor Giuseppe Mancia, 79 anni, emerito dell’Università Milano Bicocca, medico cardiovascolare, è il primo degli italiani, il numero 246 al mondo: la classifica è stata redatta dalla rivista scientifica Plos Biology. In un’intervista a “La Repubblica”, lo scienziato spiega l’importanza della ricerca: “Se vuoi misurare il valore di uno scienziato ti devi affidare al numero dei suoi lavori, alle citazioni ...

Crozza diventa Jovanotti e canta : “Niente e nessuno al mondo potrà fermarmi dal rovinare…” : “Niente e nessuno al mondo potrà fermarmi dal rovinare” canta così Jovanotti/ Crozza, il nuovo personaggio messo a punto dall’artista genovese pronto a tornare con Fratelli di Crozza sul Nove dal 27 settembre. Dopo aver suonato sulle spiagge italiane, Jovanotti/ Crozza sogna una nuova avventura: “ci siamo chiesti: com’è che possiamo portare un po’ di musica funky sulla barriera corallina australiana? Sarà una figata pazzesca, poi ...

Due bimbi corrono l’uno verso l’altro a braccia aperte : le immagini virali che danno un po’ di speranza al mondo [FOTO e VIDEO] : Il video di due bambini che corrono l’uno verso altro per abbracciarsi in una strada di New York è diventato virale in rete. I piccoli Maxwell e Finnegan, poco più di 2 anni, sono inseparabili e non si vedevano da un paio di giorni. Tanto è bastato a farli scoppiare di gioia quando finalmente si sono rincontrati. Nel video in fondo all’articolo, che scioglierebbe anche il più duro dei cuori, si vedono i due piccoli correre a più non posso a ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Jakobsen : “Richeze è uno dei migliori apripista al mondo. Questo è il giorno più bello della mia carriera” : Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) si impone nell’ultima tappa della Vuelta a España 2019, davanti a un certo Sam Bennett (Bora-Hansgore). Per il campione neerlandese si tratta del secondo successo in quest’edizione del grande giro spagnolo, dopo quello ottenuto a El Puig. L’alfiere della Deceuninck chiude così in bellezza il suo primo grande giro della carriera, dopo aver sofferto per due settimane solo per potersi giocare ...

US Open 2019 - Rafael Nadal : “Matteo Berrettini è già uno dei migliori al mondo - ha un futuro da vincente” : “Non posso che congratularmi con Matteo Berrettini, è molto forte, è già uno dei migliori al mondo, credo abbia un futuro vincente davanti a lui”. Queste le parole di Rafael Nadal, che consacra l’azzurro dopo la semifinale dagli US Open 2019 di tennis, in cui si è imposto con il punteggio di 7-6 (6) 6-4 6-1. Il campione maiorchino ha sofferto non poco con Berrettini, soprattutto nel primo set e al termine del match ha così sottolineato la grande ...

Scacchi - Coppa del mondo 2019 : si corre per due posti al Torneo dei Candidati. Ding Liren favorito numero uno : Parte dal 10 settembre, e terminerà il 4 ottobre, la Coppa del Mondo di Scacchi, un appuntamento di estrema importanza: da qui, infatti, saranno in due a qualificarsi per il Torneo dei Candidati che, il prossimo anno, designerà lo sfidante del Campione del Mondo, il norvegese Magnus Carlsen, padrone della scena Scacchistica ormai dal 2013. Si gioca a Khanty-Mansiysk, in Russia, già sede di numerosi eventi Scacchistici sotto la spinta ...

VIDEO Rafael Nadal : “Matteo Berrettini è uno dei migliori giocatori del mondo - dovrò dare il meglio di me stesso per batterlo” : Matteo Berrettini, dopo la fantastica giornata appena trascorsa New York (Stati Uniti), se vorrà continuare il sogno in questo US Open di tennis memorabile dovrà scalare l’Everest e raggiungere la vetta. Sì, perché affrontare in semifinale l’iberico Rafael Nadal ha questa rappresentazione. Il tre volte vincitore dello Slam americano, grande favorito per il successo finale vista l’uscita di scena di Novak Djokovic e di Roger ...

Mollata sull’altare - vende tutto e solo con uno zaino sulle spalle inizia a girare il mondo - ora dice che non sposarsi è stata la cosa più bella che poteva capitarle : Una ragazza di 30 anni, Katy Colins di Manchester nel Regno Unito è stata Mollata il giorno che doveva essere il più bello della sua vita, il giorno del suo matrimonio. La ragazza però non si è data per vinta o non è caduta in depressione. In pochissimi giorni si è ripresa dal grande dolore e ha venduto tutti i suoi averi, in particolare una bellissima casa nel centro di Manchester e ha iniziato a girare il mondo in lungo e in ...

Nella crisi più pazza del mondo nessuno pensa alle donne. Sarà perché non ce ne sono? : Nella crisi più pazza del mondo salta agli occhi la totale assenza della componente femminile. Lo faceva osservare – con una punta di politicamente corretto – Enrico Mentana Nella sua maratona del 27 agosto. Ma se non ci si limita alle dichiarazioni di sentimento, proprie di un buonismo a costo zero; se non si imbocca la tesi cospirativa, che tutti assolve condannando tutti, pronta ad attribuire la sola responsabilità al ...

Uno dei 4 ristoranti migliori del mondo andava così bene che ha chiuso : 'Gaggan', il quarto miglior ristorante al mondo: due stelle Michelin, dal 2015 al 2018 il primo dei 50 migliori ristoranti asiatici, avrebbe dovuto chiudere nel 2020, ma ha anticipato i tempi e a fine agosto, come ha reso noto Il Gambero Rosso, smetterà di servire ai tavoli. Lo ha fatto sapere con una lettera indirizzata ai soci, Gaggan Anand, lo chef indiano 41enne che aveva fondato il locale a Bangkok nel 2010, trasformandolo in un ...