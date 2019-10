Il M5s sarà l' ago della bilancia dei governi dei prossimi 10 anni | dice Di Maio 

Di Maio - M5s : sarà ago bilancia per Governi prossimi 10 anni : Italia, Di Maio:"I prossimi 10 anni saranno 10 anni al Governo. Vi assicuro che ormai e' difficile tornare indietro. M5S sarà sempre l'ago bilancia

Festa M5s - arriva Grillo : presenze a quota 8mila - Arena sold out. Il premier : ci sarà l'Opzione donna. Patuanelli riceve operai Whirlpool : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...

M5s : Beppe Grillo ci sarà - a Napoli chiude Italia 5 Stelle : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Beppe Grillo ci sarà: anche quest’anno non mancherà l’appuntamento di Italia 5 Stelle. Il fondatore e garante del M5S nelle ultime ore veniva dato in forse per motivi personali, invece arriverà a Napoli per prendere parte alla festa del Movimento, mai mancata. Grillo chiuderà la serata clou, quella di sabato, quando sul palco dell’Arena Flegrea salirà anche il premier Giuseppe Conte. ...

Taglio parlamentari - Colletti (M5s) : “Non posso votare a favore - il dibattito è stato surreale. Meno senatori saranno più esposti alle lobby” : “Ci sono altri colleghi nel mio gruppo che hanno dubbi, e mi faccio latore anche dei loro dubbi. Non posso votare a favore di questa riforma“. A dirlo, poco prima del via libera definitivo al Taglio dei parlamentari, alla Camera, il deputato del M5s, Andrea Colletti, in dissenso rispetto al proprio gruppo parlamentare. Colletti si è domandato se non fosse meglio puntare su altre riforme, per esempio il superamento del bicameralismo ...

SCENARIO/ Fusaro : dopo la Lega si suiciderà M5s - sarà la vittoria del liberismo : Il filosofo a tutto campo contro il liberismo e le sue degenerazioni. Ex sostenitore dell'esperienza gialloverde, ora è l'ideologo di Vox Italia

In Umbria ci sarà il primo vero test per l'alleanza Pd-M5s : sarà il voto in Umbria il primo, vero test sulla tenuta del patto di governo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. E sarà da quel voto che dipenderà il futuro delle alleanze nelle altre regioni. I due alleati hanno concordato sulla necessità di sostenere un candidato unitario per contrastare quella che avrebbe rischiato di diventare una marcia trionfale per Matteo Salvini. Compito non facile, visto che la giunta della dem Catiuscia ...

Sondaggi - in Umbria tra Tesei (Lega-Fi-Fdi) e Bianconi (M5s-Pd) sarà testa a testa : A quattro settimane dalle elezioni che dovranno consegnare all’Umbria la nuova giunta e il nuovo consiglio regionale, tra Donatella Tesei e Vincenzo Bianconi si prospetta un testa a testa. Secondo un Sondaggio realizzato Quorum/YouTrend per Agi, la candidata della coalizione di centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) potrà contare sul 47,2% dei voti mentre l’imprenditore scelto dall’alleanza Pd-M5s è ...

Salvini : “Conte? Pensa solo al ciuffo e alla poltrona ma coi Paesi europei parlavo io. M5s? Presto ci saranno passaggi nella Lega” : Durissimo attacco del leader della Lega, Matteo Salvini, contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il governo giallorosso e gli ex alleati 5 Stelle. Intervistato dal giornalista Massimiliano Coccia, su Radio Radicale, Salvini, in primis, esprime le sue critiche sull’accordo di Malta: “E’ un accordo totalmente svantaggioso. Ricordo che a settembre di quest’anno, cioè da quando c’è il governo Pd-M5s, gli sbarchi, per la prima volta, ...

C'è l'accordo M5s-Pd per l'Umbria : il candidato sarà Vincenzo Bianconi : "Non mi sono mai tirato indietro dinnanzi alle sfide che la vita mi ha posto. Ed è per questo che ho deciso di accogliere l'invito a candidarmi alla presidenza della Regione Umbria". Lo dichiara Vincenzo Bianconi, già presidente di Federalberghi Umbria. Il nome di Vincenzo Bianconi è circolato nei giorni scorsi come possibile candidato di Pd e M5s alle regionali. Questa mattina, il passo indietro di Francesca Di Maolo aveva riaperto la ...

Regionali Umbria - passo indietro di Di Maolo : non sarà la candidata di M5s e Pd. Rinuncia anche Proietti : “Resto sindaca di Assisi” : Non sarà Francesca Di Maolo la candidata civica di M5s e Pd alle Regionali in Umbria. La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi ha deciso di fare un passo indietro e Rinuncia all’investitura. Stessa decisione è arrivata anche dalla sindaca della città umbra, Stefania Proietti, che Luigi Di Maio aveva caldeggiato in un post sul Blog delle Stelle nel giorno in cui la piattaforma Rousseau ha dato il via libera al ‘patto ...

Crozza-Cucinelli declina la proposta di candidatura Pd-M5s : “Come diceva santa Rita da Cachemire - beati gli utili perché saranno i primi” : Maurizio Crozza – dal 27 settembre in onda con Fratelli di Crozza sul Nove – è Brunello Cucinelli, il re del Cachemire, che declina la proposta di candidatura di PD – M5S perché ha già un’altra missione, quella di “umanizzare il capitalismo, SanBenedettizzare gli utili, come diceva santa Rita da Cachemire: beati gli utili perché saranno i primi…” E ricorda nostalgico: “Quando ero piccolo in ...

**Umbria : M5s ‘affossa’ Fora - non sarà candidato presidente** : Roma, 16 set. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) – Andrea Fora non sarebbe in bilico, ma già fuori dalla corsa a candidato presidente dell’Umbria. Almeno per i 5 Stelle, dopo la mano tesa al Pd per un patto civico per la Regione che andrà al voto il prossimo 27 ottobre. Quel patto, per i grillini, escluderebbe Fora dalla corsa a governatore. Dunque quel che poteva essere letto tra le righe della lettera di Luigi Di Maio di ieri, è ...

Paolo Becchi - Greta Thunberg e il "nuovo M5s". La metamorfosi imposta da Grillo : sarà il "partito gretino" : "Il Movimento 5 Stelle creato da Gianroberto Casaleggio non esiste più". Paolo Becchi lo ripete dal giorno del "tradimento" di Beppe Grillo, che ha traghettato i 5 Stelle verso il Pd snaturando l'identità politica del Movimento. Oggi, spiega il professore ex ideologo grillino in una intervista a Los