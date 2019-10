Il M5s a dieci anni dalla fondazione si rivela per quel che è | un partito centralista

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) I festeggiamenti per il decennale delladel M5s lasciano spazio a gravi perplessità. Il Movimento mantiene molte delle sue originali ambiguità e resta motivo di grave preoccupazione per la democrazia del Paese. L’elenco dei cinque leader la cui posizione è stata analizzata da Il Fatto Quotidiano solleva il primo interrogativo: solo due tra i cinque sono militanti “eleggibili” e infatti eletti: Luigi Di Maio e Roberto Fico. Giuseppe Conte non è né militante, né eletto ma cooptato e “naturalizzato”. Gli altri due sono indefinibili: Beppe Grillo, il Garante – né eletto, né eleggibile – grande trascinatore e i cui interventi soprattutto sul blog spesso non erano suoi, ma scritti dallo staff di Gianroberto Casaleggio; e Davide Casaleggio, il padrone di Rousseau, né eletto né eleggibile. I non eleggibili apparentemente detengono il potere molto più degli eletti e ...

