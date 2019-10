Il giocatore di Hearthstone | Blitzchung | risponde alla dichiarazione di Blizzard

Blizzard : il celebre giocatore Brian Kibler non parteciperà agli Hearthstone Grandmasters in segno di protesta : All'inizio di questa settimana avevamo riportato i provvedimenti di Blizzard dopo che Chung "Blitzchung" Ng Wai, giocatore di Hearthstone, durante un'intervista aveva speso alcuni minuti parlando in favore delle proteste che stanno continuando ad Hong Kong. Il giovane si sarebbe mostrato in video indossando una maschera e degli occhiali, oggetti diventati simbolo della protesta.La società è intervenuta sospendendo Blitzchung, revocandogli i ...

Blizzard nel mirino dopo aver cacciato un giocatore di Hearthstone che ha appoggiato la protesta di Hong Kong : Mentre le proteste a Hong Kong continuano, la preoccupazione per la censura cinese si è ora diffusa nel mondo di Hearthstone, poiché Blizzard ha sospeso un giocatore competitivo per aver espresso il sostegno ad Hong Kong in una competizione.All'inizio di questa settimana il pro-player Chung "Blitzchung" Ng Wai è apparso in un'intervista post-partita indossando occhiali ed una mascherina, oggetti divenuti simboli della rivolta. Durante ...