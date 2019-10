Il Fantastico Mondo di Jules Verne al Centro Commerciale Porto Bolaro | dal 18 Ottobre | in

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019)ospiterà, a partire da venerdì 18, e fino all’8 novembre, la mostra “Ildi”, che celebra il lavoro dello scrittore che da secoli fa sognare grandi e piccoli grazie ai suoi romanzi di avventura. La mostra è rivolta sia ai bambini che agli adulti ed è strutturata in maniera interattiva, funzionale e coinvolgente, con lo scopo di far divertire ma allo stesso tempo insegnare. Attraverso i suoi racconti ambientati nell’aria, nello spazio e nei mari più profondi,ispirò scienziati e lo sviluppo di nuove applicazioni tecnologiche in epoche successive. L’esclusività dell’iniziativa è quella di catapultare l’utente nel “” descritto dal romanziere: saranno infatti riprodotti alcuni degli ambienti ed elementi che hanno caratterizzato i suoi racconti, come ad esempio la Casa a Vapore, il Nautilus, il Globus e molto altro ...

