Il documentario su Pavarotti al cinema per 3 giorni ad ottobre

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Arriva alper 3adilsu. A raccontare la vita di Luciano è Ron Howard che a 12 anni dalla sua scomparsa lo celebra. Quel che ne deriva è unper il, disponibile per 3 serate alla fine del mese di, il 28, 29 e 30 con Nexo Digital. Il 12sarebbe stato il suo compleanno. E il 12 torna quest'anno perché sono trascorsi 12 anni dalla sua morte, che ha lasciato un grande vuoto nella musica in tutto il mondo. Ildi Ron Howard è stato presentato alla Festa deldi Roma prima della distribuzione nelle saletografiche aderenti all'iniziativa in tre serate, il 28, 29 e 30con Nexo Digital. Le sale e i circuiti aderenti sono disponili per la consultazione sul sito di Nexo Digital. Luciano: la sua voce, le sue parole, la sua vita artistica e privata, il palco. Segreti e ...

