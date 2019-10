Il cineconcerto di Corrado Nuccini Giardini di Mirò e Xabier Iriondo Afterhours il 18

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Continua il viaggio tra cinema e musica didi) e), per la prima volta insieme sul palco per sonorizzare live un capolavoro del cinema muto: “La Passione di Giovanna d’Arco” del regista danese Carl Theodor Dreyer. I due musicisti si esibiranno venerdì 18 ottobre alle ore 21 nella Chiesa Sant’ Oliva di Cori (piazza S. Oliva, Cori – LT. Biglietti: 10 euro, per prenotazioni: http://bit.ly/ prenotazioneInkiostro // 340 6411717 (sms/whatsapp) // inkiostrorassegna@gmail.com o info@inkiostro.eu) nell’ambito di InKiostro – Rassegna di musica e scrittura, nata allo scopo di valorizzare esperienze musicali di qualità, sperimentazione e forte autorialità all’interno di location suggestive, in un connubio creativo tra arte e territorio. Quella in programma non è una semplice proiezione o un concerto, ...

