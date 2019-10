Il Calendario Pirelli 2020 | le foto del backstage

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 14 ottobre 2019) La villa di fine Ottocento, al 24 di Avenue Robert Schuman, set del, è quella di Charles Plumet. Fa parte del circuito Luoghi di culto − Parigi degli Anni 30 del secolo scorso. Plumet, architetto, ceramista, decoratore, realizzò alle spalle della casa di famiglia, a tracciare il confine finale di un giardinetto di aiuole piantumate a fiori, un padiglione per lo scultore Joseph Bernard. Una costruzione neoclassica con bassorilievo, il fregio della danza, a cornice del tetto. Un luogo placido, lontano da sguardi indiscreti e dal rumore della strada. La luce filtra dalle alte finestre a volta e cerca di abbattersi sulle pareti, ma grandi teli di grossa canapa e cotone la infagottano. Il risultato è un chiarore romantico, di ombre accennate, di riflessi giallognoli e sabbiosi. L’interno è nudo. Ci sono giusto un grande tavolo da lavoro, fatto di un’asse e cavalletti, ...

scelcov1965 : RT @LaCazzara: 90kl .la prima modella in carne apparsa sul calendario Pirelli.Per me é stupenda. http://t.co/RZir7jtqNf - BlassedNicola : @FrancescaManza Calendario Pirelli no ? - 2805Giuseppe : @viminicz @ilgiornale Però ??????il calendario pirelli no, il crocefisso no, la foto di Salvini no,,, che barba che no… -